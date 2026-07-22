 Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)
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Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)

Problemi con le piattaforme di Meta: Facebook e Instagram sono down o ci sono comunque grosse difficoltà nel caricamento dei contenuti.
Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)
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Problemi con le piattaforme di Meta: Facebook e Instagram sono down o ci sono comunque grosse difficoltà nel caricamento dei contenuti.
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Facebook e Instagram sono down. Al momento ci sono problemi nell’accedere ai social network di Meta, soprattutto in fase di caricamento. Abbiamo appena catturato lo screenshot qui sotto provando ad accedere al feed di Fb.

Facebook non funziona, down in corso

Il down di Facebook e Instagram: cosa sta succedendo?

Come sempre accade in questi casi, stanno arrivando molte segnalazioni attraverso il portale Downdetector. Non sembrano invece esserci particolari anomalie per quanto riguarda WhatsApp e Threads, altri due servizi del gruppo. Seguiremo la situazione fornendo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Le segnalazioni per il down di Facebook del 22 luglio 2026

Non è un caso che su X (Twitter) stiano prendendo piede gli hashtag #facebookdown e #instagramdown, con post di questo tipo, in cui gli utenti chiedono informazioni per capire se sono i soli ad avere problemi.

Aggiornamento (22 luglio 2026, 14:25)

Il numero dei feedback è in aumento, in particolare per quanto riguarda Facebook. C’è chi dice si essere stato sbattuto fuori dal profilo con un logout forzato e chi invece sta incontrando un errore legato ai server. Stando alle segnalazioni, sembra trattarsi di un down globale.

Aggiornamento (22 luglio 2026, 14:52)

Sembra che qualcuno in Meta abbia individuato la causa del problema e sia intervenuto per risolverlo. Il volume delle segnalazioni è in forte diminuzione, anche se non ancora azzerato. Continueremo a seguire la vicenda.

Aggiornamento (22 luglio 2026, 14:59)

Ora il down di Facebook sembra essere rientrato, mentre per Intagram i feedback sono ancora molti.

Il down di Instagram del 22 luglio 2026 secondo Downdetector

Aggiornamento (22 luglio 2026, 15:39)

Problemi definitivamente risolti per Facebook e Instagram, possiamo tornare a scrollare i feed social senza intoppi.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 22 lug 2026

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22 lug 2026
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