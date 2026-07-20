Elon Musk a gamba tesa sulla vicenda Roggero

C’è anche Elon Musk tra chi si è schierato al fianco di Mario Roggero e dei tanti che lo vorrebbero al più presto fuori dal carcere (mentre qualche nostro rappresentante prosegue nel suo pellegrinaggio in cella, ben a favore di telecamera). Il gioielliere è stato condannato la scorsa settimana in via definitiva, per aver inseguito e ucciso due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 hanno fatto irruzione nel suo negozio. L’altro è rimasto ferito. Il numero uno di Tesla e SpaceX è intervenuto sulla vicenda con un commento pubblicato tramite X.

Il caso Mario Roggero, anche Elon Musk dice la sua

Questo è pazzesco! Il giudice e il procuratore in questo caso sono quelli che meritano la condanna è la replica al post con il filmato che ricostruisce la sequenza degli eventi. La questione, già delicata di per sé, è diventata tema ancora più sensibile da quando è finita al centro di un acceso scontro politico, di una narrazione talvolta piegata in modo strumentale a sostegno di una tesi e del suo esatto opposto. Negli ultimi giorni sta tenendo banco il dossier sulla grazia chiesta al Presidente della Repubblica.

This is insane! The judge and prosecutor in this case are the ones who deserve this sentence. — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026

Ex membro dell’amministrazione USA (il suo impegno con il Dipartimento DOGE è terminato da più di un anno), Musk ha annunciato nel luglio 2025 di voler entrare in politica con la creazione dell’America Party in vista delle elezioni di metà mandato, poi ne ne è saputo poco o nulla. Avrebbe in un certo senso potuto rosicchiare una quota di consenso all’ex amico che risponde al nome di Donald Trump, assorbendo elettori tra i repubblicani scontenti di questa seconda amministrazione del tycoon. La sua visione del mondo e di temi come la giustizia sono note.