Elon Musk lascia l'amministrazione Trump

Tutto come previsto: Elon Musk lascerà presto l’amministrazione Trump. Nei prossimi giorni terminerà il periodo stabilito per l’impiego temporaneo come dipendente pubblico (130-day cap) che lo ha visto guidare il dipartimento DOGE. Quest’ultimo non verrà comunque smantellato, ma proseguirà nella missione di efficientamento della macchina governativa.

Tesla avrà di nuovo Elon Musk alla guida

L’annuncio ufficiale è giunto dal diretto interessato, ovviamente con la condivisione di un post su X che riportiamo di seguito in forma tradotta. Così, l’uomo più ricco al mondo ringrazia per l’opportunità concessa e saluta tutti, per tornare a concentrarsi sulle proprie aziende.

Ora che il mio periodo come dipendente pubblico speciale sta per concludersi, vorrei ringraziare il presidente Donald Trump per l’opportunità che mi ha dato di ridurre gli sprechi. La missione DOGE non farà che rafforzarsi nel tempo, diventando uno stile di vita diffuso in tutto il governo.

L’ultimo anno trascorso al fianco di Donald Trump, prima come fervente sostenitore e finanziatore della campagna elettorale, poi come stretto collaboratore dagli uffici della Casa Bianca, ha inevitabilmente allontanato Elon Musk dai suoi business. Numeri alla mano, è stata in particolare Tesla a risentirne, in un contesto reso già complesso dalla crescita della concorrenza nel mercato delle auto elettriche.

La politicizzazione del CEO e alcune sue uscite quantomeno discutibili hanno creato un problema d’immagine e di reputazione per la società, tanto che il consiglio di amministrazione avrebbe valutato la nomina di un successore.

Tra le altre attività sulle quali Elon Musk tornerà a concentrarsi a tempo pieno c’è anche quella di SpaceX. Proprio questa settimana, il nono volo di test del razzo Starship si è concluso con due esplosioni. Ci sono poi xAI (che controlla il social network X, Grok e gli altri progetti di intelligenza artificiale), The Boring Company (tunnel sotterranei in ambito urbano) e Neuralink (interfacce neurali).