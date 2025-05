Grok è finito al centro di una scandalo per le sue risposte fuori luogo sul presunto genocidio bianco in Sudafrica (smentito da fonti ufficiali). Il chatbot attaccava con la tiritera semplicemente menzionandolo o taggandolo nei post, anche se il contenuto del messaggio originale non aveva nulla a che fare con la politica, il Sudafrica o questioni razziali.

Dopo il putiferio scatenato su X, xAI ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale per fare chiarezza sull’accaduto. Il comportamento anomalo di Grok sarebbe stato causato da una modifica non autorizzata apportata al suo prompt di sistema. Questa modifica avrebbe spinto Grok a fornire una risposta specifica su un argomento politico, violando le policy interne e i valori di xAI.

We want to update you on an incident that happened with our Grok response bot on X yesterday.

What happened:

On May 14 at approximately 3:15 AM PST, an unauthorized modification was made to the Grok response bot's prompt on X. This change, which directed Grok to provide a…

— xAI (@xai) May 16, 2025