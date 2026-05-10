ASUS ROG GR70: mini PC gaming con AMD Ryzen 9

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo ROG GR70, un potente mini PC per il gaming con processore AMD Ryzen 9 e scheda video NVIDIA GeForce RTX 50. Il design compatto e il peso non eccessivo consentono di spostarlo facilmente a differenza dei PC desktop. La qualità dei componenti e le prestazioni elevate hanno però un prezzo piuttosto alto.

ASUS ROG GR70: specifiche e prezzo/h2>

Il nuovo ASUS ROG GR70 ha un volume di circa 3 litri. Le dimensioni sono infatti 18x6x28 centimetri, mentre il peso è circa 2,7 Kg. Ha una base di appoggio stabile e un telaio molto resistente (certificazione MIL-STD-810H). Lungo i lati ci sono fori di aerazione per la fuoriuscita del calore spinto dalla tre ventole interne. L’accesso ai componenti avviene senza utensili (c’è solo una vite a testa zigrinata).

La versione venduta in Italia integra un processore AMD Ryzen 9955HX3D, fino a 96 GB di memoria DDR5-5600, SSD PCIe 4.0 o 5.0 fino a 2 TB in formato M.2 2280 e scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 o RTX 5070. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 2.5 Gigabit Ethernet.

Frontalmente ci sono luce RGB, pulsante di accensione, jack audio, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A. Sul retro ci sono quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, un porta USB 4 Type-C, porta RJ45, due porte DisplayPort 2.1, due porta HDMI 2.1 e connettore di alimentazione.

Tramite ROG BIOS e Armoury Crate è possibile ottimizzare e monitorare le prestazioni. Come detto, questa potenza e qualità ha un costo. Il prezzo base per gli utenti italiani è 3.599 euro. Il ROG GR70 può essere acquistato presso i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali di ASUS.