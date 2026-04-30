Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth per Windows 10 e 11

Se si ha una scheda di rete Intel e si verificano problemi come disconnessioni intermittenti del Wi-Fi, gli auricolari Bluetooth si scollegano senza motivo o interferenze tra Wi-Fi e Bluetooth, è disponibile un nuovo driver che potrebbe risolvere queste anomalie.

Intel ha rilasciato i driver Wi-Fi 24.40.0 e Bluetooth 24.40.0.3 con miglioramenti alla stabilità, alle prestazioni di connessione e alla convivenza tra Wi-Fi e Bluetooth sullo stesso adattatore.

Intel rilascia driver 24.40.0 per Wi-Fi 6, 6E e 7: ecco cosa cambia

Il driver Wi-Fi porta tre miglioramenti espliciti: migliore stabilità del sistema e prestazioni di connessione, migliore coesistenza tra Wi-Fi e Bluetooth, e la disattivazione di default dell’impostazione avanzata “Channel-Load for AP selection”, che determina come il sistema sceglie a quale access point connettersi. Intel menziona anche aggiornamenti funzionali non specificati che possono impattare prestazioni, stabilità o funzionalità specifiche dei produttori.

Il driver Bluetooth ha un changelog più scarno: “aggiornamenti funzionali” generici con la raccomandazione di aggiornare per le migliori prestazioni.

Schede supportate

I driver supportano la gamma completa delle schede Intel recenti: Wi-Fi 7 (BE200, BE201, BE202, BE211, BE213), Wi-Fi 6E (AX210, AX211, AX411), Wi-Fi 6 (AX101, AX201, AX203) e Wireless-AC (9260, 9461, 9462, 9560).

Nota importante: i driver non includono più il supporto per la Intel Wi-Fi 6 AX200. Chi ha quella scheda, deve restare sui driver precedenti.

Come aggiornare

I driver Wi-Fi e Bluetooth si scaricano separatamente dal sito Intel. Se non si sa quale scheda di rete si ha, basta aprire Gestione dispositivi → Schede di rete e cercare il modello Intel. Se è nella lista sopra, si può aggiornare. Chi ha avuto problemi di stabilità Wi-Fi o Bluetooth dopo l’upgrade a Windows 11, come abbiamo raccontato nell’articolo sui driver SSD dopo l’aggiornamento, il driver di rete è un’altra cosa da controllare.