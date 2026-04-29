Motorola razr 70: smartphone pieghevoli per tutti

Motorola ha annunciato tre nuovi smartphone pieghevoli: razr 70, razr 70 plus e razr 70 ultra. Sono ovviamente modelli a conchiglia (o flip), un design introdotto proprio dall’azienda statunitense circa 30 anni fa con il famoso StarTAC. I nomi indicano chiaramente le differenze in termini di specifiche e prezzi. Potranno essere acquistati online e nei negozi nelle prossime settimane (non è stata comunicata la disponibilità).

Nuovi razr 70: specifiche e prezzi

Il top di gamma è razr 70 ultra. Ha uno schermo Extreme AMOLED interno da 6,96 pollici con risoluzione di 2992×1224 pixel, refresh rate di 165 Hz, luminosità massima di 5.000 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Lo schermo Extreme AMOLED esterno ha invece una diagonale di 4 pollici, risoluzione di 1272×1080 pixel, refresh rate di 165 Hz, luminosità massima di 3.000 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage, due fotocamere esterne da 50 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera interna da 50 megapixel, connettività 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 Watt, wireless da 30 Watt e inversa da 5 Watt.

Il razr 70 plus ha uno schermo Extreme AMOLED interno da 6,90 pollici con risoluzione di 2620×1080 pixel, refresh rate di 165 Hz, luminosità massima di 3.000 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Lo schermo Extreme AMOLED esterno ha invece una diagonale di 4 pollici, risoluzione di 1272×1080 pixel, refresh rate di 165 Hz, luminosità massima di 2.400 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di storage, due fotocamere esterne da 50 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera interna da 32 megapixel, connettività 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 45 Watt, wireless da 15 Watt e inversa da 5 Watt.

Infine, il razr 70 ha uno schermo Extreme AMOLED interno da 6,90 pollici con risoluzione di 2640×1080 pixel, refresh rate di 120 Hz, luminosità massima di 3.000 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Lo schermo Extreme AMOLED esterno ha invece una diagonale di 3,63 pollici, risoluzione di 1066×1056 pixel, refresh rate di 90 Hz, luminosità massima di 1.700 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Queste sono le altre specifiche: processore Dimensity 7450X, 8/12 GB di RAM LPDDR5X, 128/256/512 GB di storage, due fotocamere esterne da 50 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera interna da 32 megapixel, connettività 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e wireless da 15 Watt.

Su tutti i modelli è installato Android 16. Sono disponibili diverse funzionalità AI e tre servizi AI (Google Gemini, Microsoft Copilot e Perplexity). I prezzi base sono 999 euro (razr 70), 1.199 euro (razr 70 plus) e 1.499 euro (razr 70 ultra).