Apple Watch Ultra 3 a 745€ su Amazon è una BOMBA

Il nuovo Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular con cassa da 49 mm in titanio naturale è in offerta a un prezzo bomba su Amazon. Preso d’assalto, adesso lo acquisti a soli 745 euro grazie al coupon di 163,98 euro al check-out. Si tratta di un’occasione imperdibile da prendere al volo prima che finisca perché sta davvero andando a ruba da quanto è preso d’assalto.

Addirittura, puoi approfittare dell’offerta subito e pagare un po’ alla volta grazie al tasso zero in 5 rate di Amazon con un click. Non dovrai compilare alcun modulo o attendere alcuna approvazione, basta solo un click prima di metterlo in carrello e il gioco è fatto. Inoltre, con la tua iscrizione Prime hai anche la consegna gratuita e velocissima. Insomma, un vero e proprio affare.

Apple Watch Ultra 3: resistente, potente e funzionale

Questo smartwatch è stato realizzato per le avventure più estreme. Grazie alla cassa in titanio e al display in cristallo di zaffiro è estremamente robusto e pronto a seguirti ovunque. Inoltre, è anche resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità, ideale per il nuoto, le immersioni e i giochi acquatici ad alta velocità. Insomma, un vero e proprio bolide al polso! E con la nuova batteria assicura fino a 42 ore di utilizzo normale e 72 ore in modalità Risparmio Energetico.

Questo gioiellino può capire se hai avuto una brutta caduta o un grave incidente in auto. E se non c’è campo o non ci sono reti WiFi disponibili, invia un messaggio ai soccorsi grazie alle comunicazioni via satellite. Acquistalo adesso a soli 745 euro su Amazon!