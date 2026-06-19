Monitor Philips da 23,8" IPS con refresh rate da 120Hz a soli 64€

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Monitor Philips: costo mini e qualità ottima

A questa cifra è veramente difficile trovare di meglio del monitor Philips. Ha un design compatto e pratico con una diagonale da 23,8 pollici e una cornice sottile per offrire una maggiore visione. È dotato di una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con refresh rate velocissimo da 120 Hz e colori brillanti e fedeli all’originale. Inoltre gode di un trattamento antiriflesso e ha una bassa emissione di luce blu per garantire un minore affaticamento visivo anche dopo diverse ore che stai davanti al monitor.

È dotato di un pannello IPS con un tempo di risposta di 4 ms e quindi, anche se non nasce come monitor da Gaming, non fa una brutta figura con i videogiochi. Ha degli speaker incorporati che garantiscono un suono potente e preciso. Potrai inclinarlo di – 5° e 20° in base alle tue esigenze. E possiede una porta HDMI e una porta VGA per collegare computer e console di gioco.

A questa cifra è veramente un best buy assoluto. Dunque non lasciarti sfuggire questa occasione coi fiocchi. Fiondati su Amazon e acquista il tuo monitor Philips da 23,8 pollici a soli 64,75 euro, invece che 94,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.