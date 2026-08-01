 Monitor Philips 27" FHD, pannello IPS, refresh rate da 100Hz (solo 98€)
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Monitor Philips 27" FHD, pannello IPS, refresh rate da 100Hz (solo 98€)

Appena 98 euro circa su eBay e poi portarti a casa il monitor Philips da 27" con risoluzione FHD, pannello IPS e refresh rate da 100 Hz.
Monitor Philips 27
Tecnologia Tv Monitor
Appena 98 euro circa su eBay e poi portarti a casa il monitor Philips da 27" con risoluzione FHD, pannello IPS e refresh rate da 100 Hz.
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Stai cercando un monitor che non costi un’esagerazione ma che abbia buone performance e non dia fastidio agli occhi? Allora dai un’occhiata a questa ottima soluzione che trovi su eBay. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello il monitor Philips da 27 pollici a soli 98,99 euro, invece che 139,99 euro.

Dal prezzo segnalato su eBay c’è uno sconto del 29% che ti fa risparmiare 41 euro sul totale e per questo monitor non è per niente male. Sicuramente è la soluzione perfetta per chi cerca una buona compromesso tra qualità e prezzo. Fai veloce perché ci sono pochissime unità disponibili.

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Monitor Philips da 27 pollici a un prezzo shock

Come dicevamo sicuramente è il rapporto qualità prezzo che rende il monitor Philips da 27 pollici uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Anche perché è dotato di un ottimo pannello IPS con angolazione da 178° per una visione eccellente e una frequenza di aggiornamento veloce fino a 100 Hz e tempo di risposta di appena 1 ms. Anche se non è quindi un monitor da gaming può supportare diversi giochi senza problemi.

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Ha una modalità dedicata per la lettura che abbassa la luce blu dannosa e ti permette di stare davanti al monitor per ore e ore senza affaticare la vista. Offre delle cornici ultrasottili con una diagonale appunto da 27 pollici e quindi una visione maggiore. Lo puoi inclinare a -5° e a 20° in base alle tue esigenze. Ha un audio di qualità con altoparlanti integrati stereo e un supporto intelligente per tenere i cavi in ordine ma nascosti. Nonché le porte HDMI e VGA per scollegare computer e console di gioco.

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Le unità disponibili sicuramente spariranno presto per cui fai veloce. Vai ora su eBay e acquista il tuo monitor Philips da 27 pollici a soli 98,99 euro, invece che 139,99 euro. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
1 ago 2026
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