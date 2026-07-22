 Monitor con miglior rapporto qualità prezzo? MSI PRO da 24" è tuo a 89€
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Monitor con miglior rapporto qualità prezzo? MSI PRO da 24" è tuo a 89€

Se stai cercando un monitor che abbia un rapporto qualità prezzo interessante allora fai tuo l'MSI PRO da 24 pollici, su Amazon a soli 89€.
Monitor con miglior rapporto qualità prezzo? MSI PRO da 24
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Se stai cercando un monitor che abbia un rapporto qualità prezzo interessante allora fai tuo l'MSI PRO da 24 pollici, su Amazon a soli 89€.
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Devi acquistare un monitor ma vuoi spendere il meno possibile e non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per te? Allora probabilmente quella che ti stiamo segnalando è proprio quella che stavi aspettando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il monitor MSI PRO da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 111,99 euro.

Dunque sul pezzo di listino segnalato da Amazon c’è uno sconto del 21% e quindi un risparmio di quasi 23 euro sul totale. Nonostante questo monitor costi davvero poco garantisce ottime performance ed è adatto per ufficio, scuola e hobby. In più potrai decidere di pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

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MSI PRO da 24″: a questo prezzo non c’è di meglio

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il prezzo del monitor MSI PRO da 24 pollici è ciò che lo rende uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Oltre alla diagonale appunto da 24 pollici ha una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con refresh rate elevato che arriva fino a 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms per garantire sempre immagini fluide e dettagliate.

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È dotato di un pannello IPS con angolo di visione a 178° e offre una vasta gamma di colori sRGB con luminosità massima da 300 nit. Inoltre ha la certificazione Less Blue Light per affaticare meno la vista e dunque potrai stare davanti al monitor per tutte le ore che vuoi senza nessun problema. Possiede un attacco VESA per agganciarlo a una staffa o al muro e ci sono le porte HDMI e DP per collegare senza problemi console di gioco e computer.

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Insomma un’ottima soluzione che costa davvero poco. Perciò prima che sparisca e il prezzo torni a quello di listino vai su Amazon e acquista il tuo monitor MSI PRO da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 111,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
22 lug 2026
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