Monitor con miglior rapporto qualità prezzo? MSI PRO da 24" è tuo a 89€

Devi acquistare un monitor ma vuoi spendere il meno possibile e non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per te? Allora probabilmente quella che ti stiamo segnalando è proprio quella che stavi aspettando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il monitor MSI PRO da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 111,99 euro.

Dunque sul pezzo di listino segnalato da Amazon c’è uno sconto del 21% e quindi un risparmio di quasi 23 euro sul totale. Nonostante questo monitor costi davvero poco garantisce ottime performance ed è adatto per ufficio, scuola e hobby. In più potrai decidere di pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

MSI PRO da 24″: a questo prezzo non c’è di meglio

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il prezzo del monitor MSI PRO da 24 pollici è ciò che lo rende uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Oltre alla diagonale appunto da 24 pollici ha una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con refresh rate elevato che arriva fino a 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms per garantire sempre immagini fluide e dettagliate.

È dotato di un pannello IPS con angolo di visione a 178° e offre una vasta gamma di colori sRGB con luminosità massima da 300 nit. Inoltre ha la certificazione Less Blue Light per affaticare meno la vista e dunque potrai stare davanti al monitor per tutte le ore che vuoi senza nessun problema. Possiede un attacco VESA per agganciarlo a una staffa o al muro e ci sono le porte HDMI e DP per collegare senza problemi console di gioco e computer.

Insomma un’ottima soluzione che costa davvero poco. Perciò prima che sparisca e il prezzo torni a quello di listino vai su Amazon e acquista il tuo monitor MSI PRO da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 111,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.