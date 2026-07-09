La NVIDIA SHIELD TV a tubo potrebbe essere fuori produzione

La NVIDIA SHIELD TV è stata per lungo tempo il migliore set-top box in circolazione. Lo posso affermare senza timore di essere smentito essendo da un decennio abbondante felice possessore del dispositivo. Il primo modello è arrivato nell’ormai lontano 2015, quando le Smart TV non erano ancora così diffuse nei nostri salotti, permettendo a tutti di trasformare un qualsiasi televisore o monitor in un apparecchio pronto per lo streaming (e per il gioco), con una spesa tutto sommato contenuta. E poi c’è a bordo la piattaforma Android, un valore aggiunto. Però si sa, l’obsolescenza è una brutta bestia e non perdona, le dinamiche del mercato nemmeno. L’azienda sembra aver deciso di abbandonare al suo destino una delle due versioni lanciate nel 2019.

Niente più NVIDIA SHIELD TV (2019) sul mercato?

Si tratta di quella tubolare, l’edizione base visibile nell’immagine qui sotto (l’altra con il form factor più tradizionale è la Pro). La redazione di AFTVnews ha notato che il sito ufficiale non la sta più vendendo e che anche sugli e-commerce di terze parti è sold out. Potrebbe essere dunque fuori produzione, a causa di una richiesta non sufficiente per continuare a realizzarla.

Al momento, da NVIDIA non sono arrivate conferme o smentite ufficiali. L’ipotesi di un addio non è comunque da escludere, considerando che questa particolare versione del dispositivo non ha mai ottenuto il successo commerciale sperato. Le dimensioni compatte hanno costretto ad accettare qualche compromesso, soprattutto in termini di connettività, dovendo rinunciare alle porte extra presenti invece sulla variante Pro, ancora in vendita anche su Amazon, sebbene a prezzo leggermente superiore rispetto a quello di listino (219 euro).

Detto questo, la scelta non dovrebbe comunque tradursi in un abbandono lato software. Ricordiamo infatti che, solo pochi mesi fa, l’azienda ha distribuito un nuovo aggiornamento per il primo modello del 2015, a testimonianza di un supporto davvero longevo. Immortale.