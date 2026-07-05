Spesa minima e grande risultato: il monitor MSI Pro da 24,5" è tuo a 64€

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Monitor MSI Pro da 24,5 pollici a un prezzo ridicolo

Chiaramente è il prezzo bassissimo a rendere il monitor MSI Pro uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Si presenta con una diagonale da 24,5 pollici e una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con refresh rate abbastanza elevato da 100 Hz. Le immagini quindi risulteranno fluide e dettagliate garantendo un’ottima esperienza. Offre una gamma di colori sRGB al 100% con luminosità di 300 nit per rendere le immagini più realistiche.

È dotato di altoparlanti integrati e poi collegare computer e console di gioco tramite le porte HDMI 1.4 e DisplayPort. Offre un minore impatto visivo grazie alla bassa emissione di luce blu e ha una cornice sottile su tre lati per garantire un’ampia visione. Puoi inclinarlo come desideri da -5° a +20° ed essendo pratico e leggero lo puoi mettere dove vuoi. Inoltre è dotato di un aggancio VESA che ti consente di posizionarlo su una staffa a muro.

Un’ottima soluzione per spendere pochissimo e avere comunque un monitor di qualità. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor MSI Pro da 24,5 pollici a soli 64,90 euro, invece che 99,99 euro. Completa l’ordine subito e lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.