 Smart TV LG 4K 55" a soli 380€ su eBay: conferma ora l'offerta
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Smart TV LG 4K 55" a soli 380€ su eBay: conferma ora l'offerta

Porta il cinema a casa tua con questa Smart TV LG 4K 55" in offerta speciale su eBay a soli 379,99€! Puoi pagarla anche a rate tasso zero.
Smart TV LG 4K 55
Tecnologia Tv Monitor
Porta il cinema a casa tua con questa Smart TV LG 4K 55" in offerta speciale su eBay a soli 379,99€! Puoi pagarla anche a rate tasso zero.
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Il cinema arriva a casa tua con questa Smart TV LG 4K 55″ a soli 379,99 euro su eBay. Si tratta di un’offerta speciale a tempo e quantità limitata che sta andando a ruba. Quindi potrebbe terminare da un momento all’altro. Si tratta di un’ottima promozione visto che questo gioiellino offre una tecnologia LG Ultra HD in 4K con tecnologia AI e si tratta del recente modello 2025. Insomma, un vero e proprio best buy.

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Tra l’altro LG assicura un ottimo supporto nel tempo, con aggiornamenti al sistema operativo e alle funzionalità, particolarmente longevo. Insomma, avrai sempre le più recenti funzionalità e opzioni per goderti un’esperienza lato utente sempre soddisfacente e completa, senza limitazioni. Inoltre, grazie alla cura maniacale nei particolari, questo televisore smart integra altoparlanti di qualità che regalano un suono potente e avvolgente oltre che immersivo.

SMART TV LED LG 55 POLLICI 55UA74006LB ULTRA HD 4K HDR PRO WEB OS WIFI 20W 2.0

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Il processore a7 gen8 con intelligenza artificiale esalta le immagini e i suoni grazie anche al supporto offerto dal pannello in 4K dove i dettagli sono pazzeschi. Il design senza cornici sui tre lati regala una visione immersiva che ti porta al centro della scena, qualsiasi contenuto tu stia guardando. Le immagini sono sempre ad alta risoluzione, migliorate grazie alle funzionalità AI, luminose e nitide. E con la FilmMaker Mode ti godi la vera esperienza cinema.

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Goditi un gaming evoluto e fluido con il VRR fino a 60 FPS. E con webOS accedi a tutte le tue app e a tutti i tuoi giochi preferiti per un intrattenimento senza rinunce. Acquista ora la Smart TV LG 4K 55″ a soli 379,99 euro su eBay!

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Pubblicato il 30 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 giu 2026
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