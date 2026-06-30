WhatsApp: username al posto del numero di telefono, come si prenota

Per la prima volta in 16 anni, WhatsApp permetterà di contattare qualcuno senza conoscere il suo numero di telefono. Gli username arrivano nel corso dell’anno, ma le prenotazioni sono aperte da questa settimana. Con tre miliardi di utenti, i nomi buoni finiranno in fretta.

È il cambiamento più grande nella struttura di WhatsApp dalla crittografia end-to-end: il numero di telefono, l’identità fondamentale su cui poggia l’intera piattaforma, diventa opzionale per le nuove conversazioni.

WhatsApp permette di chattare senza dare il numero, come funziona

Una volta attivato, lo username consente agli altri utenti di avviare una conversazione senza conoscere il numero di telefono. Quest’ultimo rimane nascosto a chi non è già presente tra i contatti, mentre continua a essere visibile alle persone che lo hanno già salvato. La protezione, quindi, si applica esclusivamente alle nuove conversazioni.

Non è possibile cercare username su WhatsApp, si deve conoscere lo username esatto della persona per contattarla. È una scelta di design per la privacy, niente directory pubblica.

WhatsApp introduce anche una “chiave username opzionale“, un codice aggiuntivo che gli altri devono conoscere prima di poter scrivere a un utente. Utile se lo username diventa pubblico senza il proprio consenso.

Come prenotare lo username su WhatsApp

Su Android: Impostazioni > Account > Crea nome utente. Su iOS, basta toccare “Tu,” selezionare il proprio profilo e toccare “Crea Username.” Naturalmente, serve la versione più recente dell’app. Se il nome utente è disponibile, si vedrà una conferma. Se non è disponibile, si può generare suggerimenti di nomi utente in base al proprio input.

È possibile rivendicare il proprio nome Instagram o Facebook esistente, se non è già stato preso da un altro utente, ma bisogna aggiungere WhatsApp allo stesso Centro gestione account. Toccare > Impostazioni, Toccare l’area intorno alla foto del profilo, fare tap su Crea nome utente, toccare Usa il nome utente di Instagram o Usa il nome utente di Facebook. Seguire le istruzioni per aggiungere i propri account allo stesso Centro gestione account.

Gli username di personaggi famosi, come celebrità o politici, sono già stati riservati preventivamente per impedire che vengano reclamati. Se si condivide il nome con una figura pubblica, è necessario creare un’alternativa.

Con oltre tre miliardi di persone su WhatsApp, molti nomi si sovrappongono. Per questo apriamo le prenotazioni in anticipo, così tutti hanno l’opportunità di scegliere l’username che conta per loro , ha detto WhatsApp.

Disponibilità

WhatsApp è costruito sul numero di telefono. Dare il numero a qualcuno, un collega, un conoscente, un venditore, significa dare accesso alla propria identità più personale. Gli username separano l’identità WhatsApp dal numero di telefono, quindi si può dare lo username a chi si vuole senza esporre il numero.

Il roll out sarà graduale nei prossimi mesi. Gli utenti verranno avvisati quando la funzione sarà disponibile nel proprio paese. Ma le prenotazioni sono aperte ora, e con tre miliardi di utenti, il proprio nome, probabilmente, non sarà disponibile tra una settimana.