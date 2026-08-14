Furti di hardware in aumento, colpi ai camion sembrano da serie TV

La crisi delle memorie e, più in generale, l’innalzamento dei prezzi dei componenti hardware, stanno mettendo a dura prova il mercato. I giganti dell’intelligenza artificiale svuotano i magazzini e tutti noi ne facciamo le spese. Lo sa bene chi si appresta a comprare un nuovo PC, nell’ultimo periodo i listini hanno fatto registrare un forte rialzo. Al tempo stesso, il fenomeno sta attirando l’attenzione dei criminali. Un report pubblicato da WIRED fa riferimento a un preoccupante aumento dei furti, con azioni che a volte sembrano uscire da una serie TV.

Si moltiplicano i furti di hardware

Il caso più eclatante è quello relativo a un paio di episodi avvenuti in California. In entrambi, i commando hanno messo fuori uso i veicoli della sicurezza che stavano scortando mezzi pesanti, in viaggio dalla Silicon Valley alla parte meridionale dello Stato. Lo hanno fatto provocando due incidenti stradali, in modo da poter poi far letteralmente sparire due camion carichi di apparecchiature tecnologiche. Non sono stati ritrovati. Nessuno è rimasto ferito e al momento non si registrano arresti. Tra i sospettati ci sarebbero anche gli autisti.

Con tutta probabilità, i carichi sono destinati al mercato nero. Chi pianifica colpi simili non improvvisa, si tratta di professionisti che impiegano tecniche sofisticate e studiano i piani nei minimi dettagli. Ad esempio, in un’altra azione che ha portato a rubare switch destinati a un data center di Meta, i ladri sono arrivati a fingersi una vera azienda di autotrasporti, falsificando i documenti.

Quant’è esteso il fenomeno? Parecchio. La compagnia di spedizioni FLS Transportation Services con sede in Georgia afferma di registrare mediamente un tentativo di furto al giorno. Di recente ha dovuto rivedere le proprie politiche legate alla copertura assicurativa delle merci, proprio per far fronte a questo problema, arrivando a nascondere localizzatori GPS direttamente nei colli per poterli eventualmente ritrovare più facilmente in caso di rapina.