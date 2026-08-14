Apple avvisa gli utenti: attacco spyware in corso

Apple ha inviato ieri un nuovo avviso di pericolo agli utenti che si trovano in 110 paesi (non è noto il numero esatto) per segnalare un attacco spyware in corso. Chi ha ricevuto la notifica deve immediatamente seguire i consigli dell’azienda di Cupertino, tra cui l’attivazione del Lockdown Mode (modalità isolamento) che offre una protezione molto efficace.

Cosa fare se arriva una notifica da Apple

Alcuni utenti hanno confermato su Reddit di aver ricevuto ieri sera l’avviso da Apple tramite notifica sul lock screen dell’iPhone e un’email all’indirizzo associato all’account. Queste “threat notifications” (notifiche di minaccia) vengono inviate dal 2021 quando l’azienda di Cupertino rileva un attacco spyware contro specifici target, tra cui giornalisti, attivisti, politici e diplomatici.

Apple ha confermato a TechCrunch che sono stati avvisati gli utenti in 110 paesi. Nella comunicazione non viene indicato il nome dello spyware, ma è citato il famigerato Pegasus di NSO Group. Altri noti spyware “mercenari” (spesso usati da governi repressivi) sono Graphite di Paragon Solutions e Pradator di Cytrox (Intellexa).

In un articolo di supporto, aggiornato il 13 agosto, Apple ha scritto che le notifiche sono state finora inviate agli utenti in 150 paesi.

Apple si affida esclusivamente alle informazioni di intelligence e alle indagini interne sulle minacce per rilevare tali attacchi. Sebbene le nostre indagini non possano mai raggiungere la certezza assoluta, le notifiche di minaccia sono avvisi altamente affidabili del fatto che un utente è vittima di un attacco di spyware mercenario mirato e perciò devono essere prese molto sul serio. Non possiamo fornire informazioni sulle cause che ci spingono a emettere notifiche di minaccia, poiché questo potrebbe aiutare chi mette in atto attacchi di spyware mercenario ad adattare il proprio comportamento per eludere il rilevamento in futuro.

Gli utenti devono quindi seguire i consigli forniti con l’avviso, tra cui l’attivazione della modalità isolamento (Lockdown Mode), seguendo queste istruzioni.