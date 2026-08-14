VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)

Con Surfshark è possibile puntare su una VPN completa, veloce e sicura che ora viene proposta con un prezzo ottimo. Sfruttando la promo di agosto 2026, infatti, è possibile scegliere il piano di 24 mesi con 3 mesi extra per accedere alla VPN in modo illimitato per un totale di 27 mesi. Il prezzo si riduce a 2,49 euro al mese.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di una soluzione che permette di sfruttare la VPN con un risparmio complessivo dell’85%. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN da attivare ad agosto 2026

Surfshark è la VPN giusta per chi ha bisogno di un servizio completo e sicuro. Tra le caratteristiche troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro alla rete anche quando la connessione non è privata

per un accesso sicuro alla rete anche quando la connessione non è privata una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione; la VPN non raccoglierà i dati di utilizzo

che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione; la VPN non raccoglierà i dati di utilizzo l’accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo , in modo da aggirare blocchi geografici e censure online semplicemente spostando il proprio IP in un altro Paese

, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online semplicemente spostando il proprio IP in un altro Paese la possibiltià di navigazione da più dispositivi in contemporanea

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra inclusi al momento dell’attivazione grazie all’offerta di agosto). Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.