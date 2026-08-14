 VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)
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VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)

Surfshark è una VPN illimitata e ricca di vantaggi, con la promo in corso il piano da 27 mesi ora costa 2,49 euro al mese, ecco l'offerta.
VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)
Sicurezza VPN
Surfshark è una VPN illimitata e ricca di vantaggi, con la promo in corso il piano da 27 mesi ora costa 2,49 euro al mese, ecco l'offerta.
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Con Surfshark è possibile puntare su una VPN completa, veloce e sicura che ora viene proposta con un prezzo ottimo. Sfruttando la promo di agosto 2026, infatti, è possibile scegliere il piano di 24 mesi con 3 mesi extra per accedere alla VPN in modo illimitato per un totale di 27 mesi. Il prezzo si riduce a 2,49 euro al mese.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di una soluzione che permette di sfruttare la VPN con un risparmio complessivo dell’85%. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

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La VPN da attivare ad agosto 2026

Surfshark è la VPN giusta per chi ha bisogno di un servizio completo e sicuro. Tra le caratteristiche troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro alla rete anche quando la connessione non è privata
  • una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione; la VPN non raccoglierà i dati di utilizzo
  • l’accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online semplicemente spostando il proprio IP in un altro Paese
  • la possibiltià di navigazione da più dispositivi in contemporanea 

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra inclusi al momento dell’attivazione grazie all’offerta di agosto). Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
14 ago 2026
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