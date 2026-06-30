iPhone 18 Pro, maxi leak sul Dark Web per componenti e fornitori

Il leak che ha appena visto protagonista iPhone 18 Pro potrebbe essere il più clamoroso dai tempi del prototipo di iPhone 4 dimenticato in un bar. Correva l’anno 2010, molti lo ricorderanno. La redazione di Reuters racconta di aver visionato documenti trapelati sul Dark Web, attraverso Word Leaks, che descrivono nel dettaglio centinaia di componenti che saranno integrati nel melafonino, oltre all’elenco dei fornitori.

Tante informazioni su iPhone 18 Pro nel leak

Il materiale proviene dal furto di dati che ha colpito la società indiana Tata Electronics. Si tratta di una delle aziende a cui Apple è legata proprio da un contratto per la fornitura e per l’assemblaggio. È stato sottratto mediante un attacco ransomware che ha portato a galla dati confidenziali anche a proposito di TSMC e Qualcomm.

Tra i documenti, ci sono quelli che descrivono i chip integrati nell’iPhone 18 Pro e la scheda che li ospita, oltre a componenti legati alla batteria e alle fotocamere. Il gruppo di Cupertino le considera informazioni altamente riservate, che finite nelle mani sbagliate potrebbero causare un ingente danno economico. Proteggerle dagli occhi dei concorrenti è essenziale in termini di vantaggio competitivo.

Stando a quanto trapelato, molti dei file rubati e diffusi sul Dark Web contengono la filigrana Apple e fanno riferimento ai nomi in codice utilizzati internamente per indicare lo smartphone. Ci sono anche fotografie relative ai drop test ovvero alle prove con le quali viene testata la resistenza alle cadute, scattate nei laboratori di Tata.

Le bocche rimarranno cucite fino all’annuncio ufficiale

Se conosciamo la mela morsicata, non commenterà l’accaduto. La gamma iPhone 18 dovrebbe essere presentata nel mese di settembre, per arrivare sul mercato subito dopo. Sarà la prima a debuttare sotto la guida del nuovo CEO John Ternus che proprio nelle stesse settimane erediterà il ruolo da Tim Cook.

Disclaimer: l’immagine di copertina che apre l’articolo è di fantasia, realizzata con l’intelligenza artificiale.