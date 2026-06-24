Data breach Tata Electronics: rubati segreti di Apple e Tesla

Tata Electronics ha confermato l’accesso non autorizzato alla sua infrastruttura. L’intrusione è avvenuta alcune settimane fa, ma solo ora è arrivato il comunicato ufficiale in risposta alla pubblicazione di oltre 200.000 file sul sito di World Leaks, gruppo di cybercriminali noto per gli attacchi a scopo di estorsione. Tra i dati rubati ci sarebbero anche segreti commerciali di Apple e Tesla.

Tata Electronics produce gli iPhone in India

Tata Electronics (divisione del Tata Group) produce semiconduttori e componenti elettronici. Attualmente produce e assembla circa un terzo degli iPhone in India (il resto viene prodotto da Foxconn). I cybercriminali del gruppo World Leaks hanno pubblicato sul proprio sito nel dark web oltre 200.000 file per un totale di circa 630 GB. La divulgazione online è avvenuta quasi certamente perché la multinazionale indiana non ha pagato la somma richiesta.

Alcuni ricercatori di sicurezza hanno esaminato i file scoprendo diversi dati relativi a prodotti di Apple, tra cui schemi dei componenti interni, design dei circuiti stampati, specifiche dei materiali e file SDK. Ci sono inoltre documenti relativi alle automobili di Tesla, email, registri di eventi che coprono diversi anni e copie dei passaporti dei dipendenti, compresi quelli di cittadini stranieri.

Tra i file c’è un documento di 52 pagine con marchi proprietari di Apple che descrive in dettaglio gli standard di controllo qualità per i componenti delle schede a circuito stampato degli iPhone, insieme a 33 file e cartelle con riferimenti a Hosur, la località in cui si trova il principale stabilimento di assemblaggio degli iPhone di Tata nello stato del Tamil Nadu.

Un portavoce di Tata Electronics ha dichiarato:

Qualche settimana fa, Tata Electronics ha identificato un incidente di sicurezza informatica su alcuni dei nostri sistemi. I nostri protocolli di risposta sono stati implementati immediatamente e l’incidente non ha avuto alcun impatto sulle nostre operazioni in tutti i settori, che rimangono inalterate.

Nessun commento ufficiale è arrivato da Apple e Tesla.

