 NordVPN, la doppia offerta di agosto: 3 Giga eSIM gratuiti e fino al 73% di sconto
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NordVPN, la doppia offerta di agosto: 3 Giga eSIM gratuiti e fino al 73% di sconto

La promozione in corso è una delle migliori in ambito VPN per l'estate 2026.
NordVPN, la doppia offerta di agosto: 3 Giga eSIM gratuiti e fino al 73% di sconto
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La promozione in corso è una delle migliori in ambito VPN per l'estate 2026.
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È in corso una doppia offerta estiva in casa NordVPN: da una parte è possibile beneficiare di uno sconto massimo del 73%, dall’altra di Giga eSIM gratuiti. Nell’ambito della nuova promozione i prezzi dei piani della durata di due anni partono da 3,89 euro al mese, mentre si possono ottenere fino a 10 Giga di dati per il servizio eSIM Saily.

L’offerta di NordVPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. L’ultimo giorno per approfittare della promo è fissato per il 9 settembre.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn promo estiva

Per beneficiare di un piano Giga eSIM gratuito da Saily è sufficiente scegliere un piano NordVPN: in base al piano scelto, si riceverà un codice Saily di un valore diverso:

  • codice per 10 Giga gratuiti se la scelta ricade sul piano Ultimate Max
  • codice per 5 Giga gratuiti se la scelta ricade sul piano Completo
  • codice per 3 Giga gratuiti se la scelta ricade sul piano Base

Il tempo di attesa stimato per ricevere il codice da parte di Saily è nell’ordine delle 48 ore dopo l’acquisto. Dopodiché basterà collegarsi al sito saily.com o aprire l’app Saily, selezionare la meta del proprio viaggio e scegliere il piano eSIM corrispondente al valore del codice.

A questo proposito, NordVPN sottolinea che il codice funziona solo se si sceglie un piano dello stesso valore del codice ricevuto in omaggio dopo l’acquisto di un piano di due anni in offerta.

Maggiori informazioni sulla promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN sono consultabili presso la pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta NordVPN

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ago 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
9 ago 2026
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