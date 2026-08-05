VPN gratis da usare ad agosto, è il momento di provare Surfshark

Per accedere a una VPN gratis da utilizzare per navigare in sicurezza e aggirare blocchi su base geografica durante la connessione è possibile puntare su Surfshark, ora disponibile con una prova gratuita di 7 giorni. Al termine del periodo promozionale, non ci sono obblighi di rinnovo e sarà possibile accedere alla promo che, scegliendo il piano di 27 mesi con 3 mesi extra, permette di ridurre il costo del servizio fino a 2,49 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione non è privata.

Il servizio include anche un network di oltre 4.500 server, con possibilità di cambiare indirizzo IP, spostandolo in un altro Paese, in modo da aggirare blocchi su base geografica e censure online.

La VPN ha una politica zero log, senza alcun tracciamento dell’attività online dell’utente, e permette di usare il servizio da più dispositivi in contemporanea con un solo account, offrendo un servizio completo e ricco di vantaggi. C’è anche la possibilità di puntare sul piano One, che offre servizi di sicurezza extra con pochi centesimi in più al mese.

Per iniziare subito a Surfshark è possibile avviare la prova gratuita di 7 giorni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione. Al termine del periodo gratuito è possibile scegliere se continuare a usare il servizio, attivando una delle promo in corso. Attualmente, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.