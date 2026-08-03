VPN illimitata ed eSIM con 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la promo di NordVPN

Per chi ha in programma un viaggio all’estero, in questo momento, la nuova offerta di NordVPN rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. La migliore VPN sul mercato, infatti, è in promo con un prezzo scontato a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (inserendo il codice BLAZE4MO). In aggiunta, per tutti i nuovi utenti c’è un coupon per ottenere 3 GB gratis con le eSIM Saily, in modo da poter navigare all’estero senza costi. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di agosto di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca e completa. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per navigare in sicurezza anche quando la rete non è privata

per navigare in sicurezza anche quando la rete non è privata una politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online

sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online la posssibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

senza limitazioni di banda una eSIM con 3 GB gratuiti da usare all’estero grazie al servizio proposto da Saily

Si tratta, quindi, della soluzione giusta per chi è alla ricerc adi una VPN completa e di un modo semplice per restare connessi all’estero. In vista di una vacanza, la promozione in corso con NordVPN rappresenta la soluzione giusta.

Il prezzo è ridotto a 3,33 euro al mese, andando a scegliere il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice promo BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo e l’offerta ha 30 giorni di garanzia. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.