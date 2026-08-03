 VPN illimitata ed eSIM con 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la promo di NordVPN
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VPN illimitata ed eSIM con 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la promo di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e una eSIM con 3 GB gratis da usare all'estero, ecco la promo estiva da attivare oggi.
VPN illimitata ed eSIM con 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la promo di NordVPN
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Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e una eSIM con 3 GB gratis da usare all'estero, ecco la promo estiva da attivare oggi.
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Per chi ha in programma un viaggio all’estero, in questo momento, la nuova offerta di NordVPN rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. La migliore VPN sul mercato, infatti, è in promo con un prezzo scontato a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (inserendo il codice BLAZE4MO). In aggiunta, per tutti i nuovi utenti c’è un coupon per ottenere 3 GB gratis con le eSIM Saily, in modo da poter navigare all’estero senza costi. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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Cosa prevede l’offerta di agosto di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca e completa. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per navigare in sicurezza anche quando la rete non è privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online
  • la posssibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda
  • una eSIM con 3 GB gratuiti da usare all’estero grazie al servizio proposto da Saily

Si tratta, quindi, della soluzione giusta per chi è alla ricerc adi una VPN completa e di un modo semplice per restare connessi all’estero. In vista di una vacanza, la promozione in corso con NordVPN rappresenta la soluzione giusta.

Il prezzo è ridotto a 3,33 euro al mese, andando a scegliere il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice promo BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo e l’offerta ha 30 giorni di garanzia. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ago 2026

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Davide Raia
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3 ago 2026
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