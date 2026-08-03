Smart TV: Samsung rimuove app che condividono la connessione

Samsung ha seguito l’esempio della connazionale LG. L’azienda coreana rimuoverà dallo store tutte le app che contengono SDK in grado di trasformare le smart TV in proxy residenziali. Questa tecnica viene sfruttata dai cybercriminali per instradare il traffico verso le reti locali in modo da nascondere la provenienza degli attacchi informatici.

Proxy residenziale con gioco Pac-Man

I proxy residenziali effettuano il routing del traffico attraverso indirizzi IP “puliti”, come quelli di una rete domestica, quindi non vengono bloccati. Tra i dispositivi più colpiti ci sono router, Android TV box e appunto smart TV. I ricercatori di Mnemonic hanno effettuato il rooting di una smart TV di Samsung scoprendo in diverse app la presenza del Software Development Kit (SDK) di Bright Data che permette di ottenere un proxy residenziale.

Una delle app sviluppate da Play.Works per Tizen (il sistema operativo installato sulle smart TV di Samsung) contenente il suddetto SDK era il gioco Pac-Man, tra l’altro mostrato in evidenza perché considerata una delle app migliori. La funzionalità di proxy residenziale è dormiente. Viene attivata quando l’utente avvia l’app o il gioco. Il “tunnel” aperto dal proxy rimane aperto anche dopo la chiusura dell’app.

È difficile rilevare queste app perché sono “gusci vuoti”. Il contenuto viene caricato da un server all’avvio. Samsung ha comunicato che rimuoverà le app usate per condividere la connessione degli utenti:

Abbiamo già limitato le nuove registrazioni di app che incorporano tali funzionalità proxy sulla nostra piattaforma Smart TV. Stiamo attualmente implementando rigide politiche per gli sviluppatori a livello di piattaforma che vietano esplicitamente gli SDK proxy residenziali e stiamo lavorando per identificare e rimuovere tutte le app attualmente disponibili nel nostro store che contengono questi componenti.

Anche LG ha deciso di rimuovere le app per webOS in seguito alla scoperta dei ricercatori di Spur: oltre il 42% di app e giochi contengono SDK (incluso quello di Bright Data) che trasforma le smart TV in proxy residenziali.