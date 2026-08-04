Backdoor iCloud: nuovo ricorso di Apple nel Regno Unito

Apple ha avviato un altro procedimento legale nel Regno Unito per opporsi alla richiesta del governo di consentire l’accesso ai dati cifrati degli utenti su iCloud. L’azienda di Cupertino ha presentato un secondo ricorso all’Investigatory Powers Tribunal per cercare di ottenere una nuova vittoria, dopo quella dell’anno scorso.

Apple non vuole creare nessuna backdoor

La vicenda ha avuto origine all’inizio del 2025. Il governo britannico ha inviato un “technical capability notice” ad Apple per consentire alle forze di polizia l’accesso ai dati conservati dagli utenti su iCloud, come previsto da una legge del 2016 (Investigatory Powers Act). Se è stata attivata la crittografia end-to-end con la funzionalità Advanced Data Protection (ADP), l’unica soluzione è creare una backdoor.

Invece di rimuovere la protezione in tutto il mondo, Apple ha eliminato ADP solo nel Regno Unito e presentato ricorso all’Investigatory Powers Tribunal. Il governo britannico ha successivamente ritirato la richiesta in seguito all’intervento dell’amministrazione Trump.

Apple ha tuttavia ricevuto un altro ordine all’inizio di ottobre limitato agli utenti del Regno Unito. A fine luglio, l’azienda di Cupertino ha presentato un secondo ricorso all’Investigatory Powers Tribunal per chiedere di bloccare la nuova richiesta di accesso ai dati.

Un portavoce di Apple ha ribadito quanto già comunicato sull’argomento:

Come abbiamo già detto molte volte, non abbiamo mai creato una backdoor o una chiave universale per nessuno dei nostri prodotti o servizi e non lo faremo mai.

Un portavoce del governo britannico ha dichiarato:

Il Regno Unito sostiene una crittografia forte e una solida protezione della privacy, ma è anche fondamentale che le forze dell’ordine possano accedere alle comunicazioni quando necessario e proporzionato per proteggere il pubblico dal terrorismo, dai crimini gravi e dagli abusi sessuali sui minori.

Non è chiaro però come sia possibile accedere ai dati cifrati senza disattivare la crittografia end-to-end. Tra l’altro, la funzionalità ADP non è stata ancora ripristinata nel Regno Unito.