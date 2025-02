Apple dovrà creare una backdoor per l'accesso a iCloud?

Apple ha ricevuto l’ordine dal governo britannico di creare una backdoor per consentire l’accesso ai backup cifrati su iCloud. Se l’azienda di Cupertino esaudirà la richiesta, le forze di polizia del Regno Unito potranno accedere ai file di tutti gli utenti nel mondo.

Apple eliminerà la protezione avanzata?

Apple ha ricevuto un documento noto come “technical capability notice” sulla base di una legge del 2016 (Investigatory Powers Act) che autorizza le forze dell’ordine a richiedere l’assistenza delle aziende quando necessario per raccogliere prove. Le recenti modifiche, approvate ad aprile 2024, garantiscono alle agenzie di intelligence e alle forze dell’ordine “i poteri necessari per tenere il passo con una serie di minacce in continua evoluzione provenienti da terroristi, attori statali ostili, pedofili e bande criminali“.

La legge vieta ad Apple di confermare la ricezione dell’ordine e di informare gli utenti che la loro sicurezza è diminuita. L’azienda di Cupertino può presentare ricorso se i costi dell’implementazione sono eccessivi o se la richiesta è sproporzionata, ma deve comunque rispettare la scadenza dell’ordine originale.

La creazione di una backdoor equivale a disattivare la crittografia end-to-end di iCloud. Le forze dell’ordine britanniche potranno accedere ai file di tutti gli utenti nel mondo. Apple potrebbe eliminare la funzionalità Advanced Data Protection (che deve essere attivata manualmente) nel Regno Unito, ma ciò non rispetterebbe la richiesta di creare una backdoor per accedere ai backup degli utenti in altri paesi.

Lo stesso ordine potrebbe essere inviato a tutte le aziende che offrono servizi con crittografia end-to-end nel Regno Unito, tra cui Meta, Google e Signal. Una simile richiesta potrebbe essere inviata anche da altri paesi, tra cui Stati Uniti e Cina. Tim Sweeney (CEO di Epic Games) evidenzia un grave pericolo. I governi potrebbero chiedere ad Apple di soddisfare le richieste di spionaggio, promettendo di chiudere un occhio su eventuali pratiche anticoncorrenziali.