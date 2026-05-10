 Antivirus e VPN con Norton: un unico bundle a meno di 3 euro al mese
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Antivirus e VPN con Norton: un unico bundle a meno di 3 euro al mese

Con Norton è possibile accedere a un sistema antivirus oltre a una VPN illimitata: il prezzo si riduce a meno di 3 euro al mese, ecco la promo.
Antivirus e VPN con Norton: un unico bundle a meno di 3 euro al mese
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Con Norton è possibile accedere a un sistema antivirus oltre a una VPN illimitata: il prezzo si riduce a meno di 3 euro al mese, ecco la promo.
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Con Norton è possibile accedere a un sistema antivirus completo oltre che a una VPN illimitata, scegliendo il bundle Norton 360. La versione più interessante è la Deluxe, ora disponibile in sconto del 68%, con un costo che si riduce fino a 2,92 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso e con la possibilità di utilizzare tutti i servizi inclusi su 5 dispositivi (tra PC Windows, Mac, Android e iPhone).

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Norton, tramite il box qui di sotto. Il prezzo indicato è IVA inclusa.  A disposizione degli utenti sono disponibili anche altre versioni di Norton 360, sempre proposte in sconto. Tutte sono attivabili direttamente online.

Accedi qui all’offerta di Norton

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Perché scegliere l’offerta di Norton

Con Norton 360 è possibile accedere a un sistema di protezione contro virus, malware e ransomware oltre a un servizio di VPN illimitata, per navigare con la protezione della crittografia e con la possibilità di aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

Nel bundle è incluso anche uno spazio cloud per gestire il backup del proprio PC (con fino a 200 GB di spazio, in base al piano scelto). Sono disponibili anche vari servizi extra, come il Password Manager multi-piattaforma.

Si tratta, quindi, di una suite completa e ricca di vantaggi per gli utenti alla ricerca di un modo per proteggere i propri dati e i propri dispositivi. Con la promozione in corso, Norton 360 è ora disponibile con uno sconto fino a 2,92 euro al mese, puntando sul piano annuale e sulla possibilità di utilizzo per 5 dispositivi in contemporanea. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
10 mag 2026
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