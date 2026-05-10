Antivirus e VPN con Norton: un unico bundle a meno di 3 euro al mese

Con Norton è possibile accedere a un sistema antivirus completo oltre che a una VPN illimitata, scegliendo il bundle Norton 360. La versione più interessante è la Deluxe, ora disponibile in sconto del 68%, con un costo che si riduce fino a 2,92 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso e con la possibilità di utilizzare tutti i servizi inclusi su 5 dispositivi (tra PC Windows, Mac, Android e iPhone).

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Norton, tramite il box qui di sotto. Il prezzo indicato è IVA inclusa. A disposizione degli utenti sono disponibili anche altre versioni di Norton 360, sempre proposte in sconto. Tutte sono attivabili direttamente online.

Perché scegliere l’offerta di Norton

Con Norton 360 è possibile accedere a un sistema di protezione contro virus, malware e ransomware oltre a un servizio di VPN illimitata, per navigare con la protezione della crittografia e con la possibilità di aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

Nel bundle è incluso anche uno spazio cloud per gestire il backup del proprio PC (con fino a 200 GB di spazio, in base al piano scelto). Sono disponibili anche vari servizi extra, come il Password Manager multi-piattaforma.

Si tratta, quindi, di una suite completa e ricca di vantaggi per gli utenti alla ricerca di un modo per proteggere i propri dati e i propri dispositivi. Con la promozione in corso, Norton 360 è ora disponibile con uno sconto fino a 2,92 euro al mese, puntando sul piano annuale e sulla possibilità di utilizzo per 5 dispositivi in contemporanea. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.