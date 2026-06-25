GTA 6 può essere ordinato da oggi, ma attenzione alle truffe

Dopo un lunga attesa (quasi 13 anni) è arrivato GTA 6. I fan del popolare gioco di Rockstar Games possono ordinare la propria copia digitale da oggi (sarà disponibile il 12 novembre). Gli utenti più impazienti rischiano però di cadere nelle trappole dei cybercriminali. I ricercatori di Malwarebytes hanno individuato numerosi siti che offrono l’accesso anticipato. Ovviamente si tratta di truffe.

Non esiste nessun accesso anticipato

Gli esperti di Malwarebytes sottolineano che GTA 6 è l’esca perfetta. La serie ha venduto oltre 465 milioni di copie nel mondo (oltre 225 milioni con GTA 5). Come detto, i fan attendono il lancio del nuovo gioco da quasi 13 anni. I cybercriminali hanno quindi sfruttato la loro impazienza per organizzare varie truffe.

Sono spuntati come funghi numerosi siti dall’aspetto professionale (spesso con immagini generate dall’intelligenza artificiale) che sembrano legittimi. L’ignara vittima finisce sui siti (ad esempio dopo una ricerca, email di phishing o false inserzioni sui social media) e legge a caratteri cubitali scritte del tipo “VIP Digital Access” o “Exclusive Early Access Preview“.

Per accedere in anteprima a GTA 6 vengono chieste cifre piuttosto elevate (fino a 250 dollari). Il pagamento deve avvenire in criptovalute. Chi non resiste alla tentazione di giocare prima degli altri segue le istruzioni e paga la somma richiesta per accedere alla pagina di download. Quando l’utente clicca sul pulsante non viene scaricato nulla.

Altre truffe sono state descritte dai ricercatori di NordVPN all’inizio del mese. In questo caso viene promesso l’accesso ad una versione beta di GTA 6 (che non esiste) agli utenti Windows e Android (il lancio iniziale è solo per console). Invece si installano solo malware su computer e smartphone.

Non esistono nessun accesso anticipato, né versioni beta per Windows e Android. L’unico sito affidabile è quello ufficiale.