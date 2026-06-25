Il video della Tesla che entra in casa e uccide, risponde Elon Musk

Martha Avila, 76 anni, era in casa quando un’auto ha sfondato la parete dell’abitazione e l’ha travolta. Morirà più tardi, in seguito al trasporto in ospedale. È accaduto nella cittadina texana di Katy, non molto lontano da Houston. Michael Butler, il proprietario della Tesla Model 3 che ha provocato l’incidente, ha dichiarato di aver perso il controllo mentre era attivo il sistema Full Self-Driving. Questo il risultato.

The family of a woman who was killed when a Tesla in an automated assist mode crashed into her Houston-area home sues Tesla and the person behind the wheel, attorneys says. https://t.co/X85wLvXdT4 — NBC News (@NBCNews) June 24, 2026

Elon Musk sull’incidente della Tesla in Texas

È già stata avviata un’indagine per far luce sull’accaduto. La famiglia della vittima ha chiesto un risarcimento superiore al milione di dollari. Andrà chiarito se lo schianto è stato provocato da un malfunzionamento della tecnologia di bordo oppure da un comportamento errato del conducente. Intanto, ecco il video dell’impatto ripreso da una telecamera di sorveglianza, avvenuto a una velocità molto elevata.

A 76-year-old Texas woman was killed after a Tesla crashed into her home. Authorities are investigating the incident, including whether a driver-assistance system may have been active at the time of the crash.#tesla #texas #news pic.twitter.com/7ABdqgWifG — Tomson (@TomsonWoo) June 22, 2026

Non si è fatto attendere il commento di Elon Musk (CEO Tesla), che attraverso un post su X ha affermato che provare ad attribuire la responsabilità di quanto accaduto alla tecnologia Full Self-Driving non è sensato.

La FSD guida lentamente per le strade del quartiere e questo è stato un incidente ad alta velocità!

A supportarlo è Ashok Elluswamy, vicepresidente della divisione interna all’automaker che si occupa di AI, che attribuisce tutta la responsabilità al conducente con questa spiegazione.

In questo caso, il conducente ha disattivato manualmente la guida autonoma premendo a fondo l’acceleratore […] ha raggiunto una velocità di circa 117 km/h al momento dell’incidente e ha tenuto premuto l’acceleratore anche dopo l’impatto.

Cosa sostiene la famiglia della vittima

I familiari di Martha, rappresentati da un legale, fanno comunque riferimento al possibile esito di un malfunzionamento documentato e noto come Sudden Unintended Acceleration che avrebbe già provocato numerosi morti e feriti . Si verifica quando alcuni componenti del veicolo richiedono energia aggiuntiva, innescando uno sbalzo di tensione e inducendo l’inverter a interpretare erroneamente la pressione del pedale dell’acceleratore .

Non escludono nemmeno che l’impatto sia stato causato dal mancato rilevamento dell’abitazione durante la marcia, in qualche modo riconducibile alla scelta di non installare alcuni elementi hardware in conseguenza alla carenza globale dei chip. Sul caso sta indagando anche la National Highway Traffic Safety Administration.