Facebook lancia app AI dedicata ai creator per contenuti e risposte

Meta sta trasformando Creator Studio, lo strumento che i creator usano per gestire la propria presenza su Facebook, in un’app indipendente con un assistente AI integrato. L’app analizza le prestazioni dei contenuti, suggerisce quando pubblicare, riassume cosa dice il pubblico nei commenti, e scrive risposte nel tono del creator.

L’obiettivo è chiaro, tenere i creator dentro l’ecosistema Facebook invece di mandarli su ChatGPT per il brainstorming e su strumenti terzi per l’analisi.

Facebook dà ai creator un assistente AI, cosa fa l’app

L’assistente AI è conversazionale, quindi risponde a domande dirette, come Quando dovrei pubblicare? Cosa dicono le persone nei miei commenti? Come è cambiato il mio pubblico nel tempo? Le raccomandazioni sono personalizzate in base allo stile dei contenuti, alle prestazioni, all’engagement del pubblico e agli obiettivi del creator.

Un tool commenti AI evidenzia i commenti più importanti e redige risposte con il tono del creator, che può modificarle e approvarle prima della pubblicazione.

Ogni giorno, l’app mostra un feed di priorità: le prestazioni dell’ultimo post, il progresso verso gli obiettivi, i commenti che necessitano risposta. Attualmente, è in fase di test con un gruppo di creator selezionati. Non è chiaro quando sarà disponibile per tutti.

Meta e la fabbrica di app

L’app Creator Studio AI si aggiunge a una serie di nuove app. Il mese scorso, Forum, il clone di Reddit per i Gruppi Facebook. Ad aprile, Instants, le foto che scompaiono per gli amici Instagram. E secondo il New York Times, sarebbe in sviluppo anche Arena, un’app simile a Polymarket per le previsioni.

Meta sta usando l’AI per costruire app più velocemente, e sta piazzando l’AI dentro quelle app per tenerci dentro il più a lungo possibile.