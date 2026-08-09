Claude crea file Word, Excel, PDF e presentazioni: ecco come

Claude di Anthropic permette di creare direttamente file pronti all’uso, dai documenti alle presentazioni, passando per fogli di calcolo e PDF.

4 competenze nascoste di Claude che creano file pronti all’uso

Le quattro competenze sono disponibili su tutti i piani di Claude, compreso quello gratuito, ma vanno attivate nelle impostazioni. Si apre Claude, si clicca sul proprio nome in basso a sinistra, si accede alle impostazioni, si apre la sezione delle funzionalità e ci si assicura che l’esecuzione del codice e la creazione di file siano attive.

Poi si torna alla schermata principale, si apre la sezione di personalizzazione e si seleziona la voce dedicata alle competenze. Lì compaiono le quattro competenze integrate di Anthropic per documenti di testo, fogli di calcolo, documenti a formato fisso e presentazioni. Si attivano quelle che interessano e da quel momento funzionano automaticamente, non serve selezionare la competenza prima di ogni richiesta. Basta dire a Claude cosa si vuole e specificare il tipo di file desiderato.

Se la sezione delle competenze non compare, il primo controllo è verificare che l’esecuzione del codice sia abilitata. Per gli account aziendali o di gruppo, potrebbe essere necessario che un amministratore abiliti la funzione per l’organizzazione.

1. Documenti di testo formattati

Prompt da utilizzare con Claude: Trasforma questi appunti in un documento di testo curato. Aggiungi un titolo, una breve introduzione e intestazioni di sezione chiare. Mantieni un tono conversazionale e conserva tutti i collegamenti e le citazioni dirette. Consegna il documento finito come file modificabile.

Questa competenza prende materiale grezzo, appunti disordinati, bozze incomplete, trascrizioni, e lo trasforma in un documento strutturato con titoli, formattazione e impaginazione. Il file si scarica e si apre direttamente nel proprio programma di elaborazione testi.

Per chi scrive, la parte più utile è la capacità di riorganizzare un documento mantenendone la struttura: sintetizzare un articolo senza eliminare i collegamenti, cambiare il tono di un rapporto, trasformare gli appunti di un’intervista in un documento di sintesi leggibile. Il risultato non è testo nella chat, è un file pronto da inviare.

2. Fogli di calcolo con formule e grafici

Prompt da utilizzare con Claude: Crea un foglio di calcolo con questi dati. Aggiungi una formula che calcoli il totale per ogni categoria e una per il totale complessivo. Includi un grafico a barre che confronti le categorie. Formatta le intestazioni in modo chiaro e consegnami il file finito e modificabile.

I fogli di calcolo diventano complicati in fretta, soprattutto quando entrano in gioco le formule. Questa competenza permette di descrivere in linguaggio naturale ciò che si vuole ottenere: si caricano una tabella, un file di dati o persino un’immagine contenente numeri, e Claude organizza tutto in righe e colonne, aggiunge le formule e crea i grafici.

Per esempio, si può dare a Claude un elenco di spese mensili e chiedergli di costruire un bilancio. Categorizza gli acquisti, calcola i totali e mostra quale categoria incide di più. Il file si scarica e si continua a lavorarci nel proprio programma preferito, con le formule funzionanti, non con numeri statici.

3. Documenti a formato fisso impaginati

Prompt da utilizzare con Claude: Trasforma queste informazioni in una guida di una pagina a formato fisso, pulita e leggibile. Usa un titolo chiaro, sezioni brevi e spaziatura sufficiente per facilitare la lettura. Non aggiungere informazioni che non sono nel mio materiale di partenza. Consegnami il file finito da scaricare.

I documenti a formato fisso sono utili perché mantengono l’impaginazione indipendentemente dal dispositivo su cui vengono aperti. Sono anche sorprendentemente scomodi da creare o modificare manualmente. Questa competenza può prendere testo, immagini o dati e trasformarli in un file impaginato, come un rapporto, una lista di controllo stampabile, un programma settimanale, una guida di riferimento. Può anche estrarre informazioni da documenti a formato fisso esistenti, comprese le tabelle che altrimenti sarebbero difficili da copiare.

4. Presentazioni con slide

Prompt da utilizzare con Claude: Trasforma questo documento in una presentazione di otto slide per un pubblico generico. Ogni diapositiva deve avere un’idea chiara, il testo deve essere conciso e l’ultima diapositiva deve riassumere i punti principali. Usa un design pulito e colorato e consegnami la presentazione finita come file modificabile.

Claude può creare una presentazione completa a partire da un prompt, un documento o una raccolta di appunti. La competenza è particolarmente utile quando si sa già cosa si vuole dire ma non si vuole passare un’ora a disporre le diapositive. Claude divide il materiale in sezioni, scrive i titoli e produce un file modificabile.

Due indicazioni che migliorano il risultato specificare il numero di diapositive desiderato e chiedere un’idea principale per ciascuna. Le presentazioni generate dall’intelligenza artificiale tendono a mettere troppo testo sulle slide, imporre un vincolo numerico e strutturale le rende molto più efficaci.

Con Claude si risparmia tempo, ma il controllo resta umano

Per chi produce documenti, fogli di calcolo, rapporti e presentazioni ogni giorno, il tempo risparmiato è notevole. Con l’avvertenza di sempre, l’intelligenza artificiale può sbagliare, e ogni file va verificato prima di essere considerato definitivo. Il file è pronto, ma la responsabilità del contenuto resta dell’utente.