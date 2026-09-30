Alexa+ ha un hub dedicato sui dispositivi Fire TV

Insieme alla nuova Fire TV Stick 4K (2026), Amazon ha annunciato novità anche per Alexa+. L’assistente digitale ha ora un hub dedicato sui dispositivi Fire TV e può rispondere a domande più complesse. L’azienda di Seattle ha inoltre aggiornato l’app Fire TV con l’integrazione di Alexa+. Queste novità saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti.

Alexa+ è più intelligente e accessibile tramite hub

All’inizio dell’anno, Amazon ha annunciato la nuova interfaccia per Fire TV che permette di accedere più facilmente ai contenuti e offre maggiori prestazioni. Per migliorare l’esperienza d’uso è stato aggiunto un hub dedicato per Alexa+. Gli utenti riceveranno suggerimenti pertinenti e personalizzati, oltre a consigli utili. È possibile selezionare i suggerimenti, visualizzare le conversazioni recenti e riprendere una conversazione iniziata in precedenza su un dispositivo Echo o tramite l’app Alexa.

Amazon ha inoltre migliorato la profondità di ragionamento. Alexa+ utilizza ora il contesto del mondo reale (premi, eventi, riferimenti culturali), oltre che abbonamenti e cronologia di visione dell’utente, per rispondere a domande più complesse e fornire risposte più intelligenti e personalizzate.

Dall’inizio dell’anno è disponibile anche la nuova app Fire TV che consente di sfogliare i contenuti, oltre ad offrire la tradizionale funzione di telecomando. Amazon ha ora integrato Alexa+ e gli utenti possono avviare una conversazione tramite testo o comandi vocali.

Alexa+ è gratis per tutti negli Stati Uniti. In Italia serve ancora l’abbonamento Prime. Gli utenti senza abbonamento possono usare l’assistente senza pagare fino al 29 ottobre. Dopo questa data servirà l’abbonamento specifico (22,99 euro/mese).