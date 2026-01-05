Nuova interfaccia per Amazon Fire TV e Alexa+ sul web

Amazon ha annunciato due importanti novità al CES 2026 di Las Vegas. La più importante è senza dubbio l’interfaccia aggiornata per Fire TV che semplifica la ricerca e l’accesso ai contenuti multimediali. L’azienda di Seattle ha rinnovato anche l’app mobile. L’assistente Alexa+ è invece accessibile anche sul web. Il lancio interessa inizialmente gli Stati Uniti.

Nuova UI per Fire TV

Amazon evidenzia che il tipo di contenuti disponibili in streaming è aumentato negli ultimi anni. Gli utenti possono accedere a film, serie TV, eventi sportivi, musica, podcast, giochi, notizie e altro attraverso servizi gratuiti, abbonamenti o singoli acquisti/noleggi. La nuova interfaccia di Fire TV velocizza la ricerca grazie al layout migliorato.

Ci sono vari cambiamenti estetici, tra cui tile (riquadri) con angoli arrotondati, nuovi colori e una maggiore spaziatura. La dimensione delle icone delle app è stata ridotta e ora è possibile fissare sulla schermata home fino a 20 app (in precedenza erano sei).

Nella parte superiore c’è la barra di navigazione che permette di accedere a pagine separate per film, serie TV, sport, news e live TV, in cui sono visibili tutti i contenuti dei servizi ai quali l’utente è abbonato. L’aggiornamento non è solo estetico, in quanto le prestazioni sono state migliorate fino al 30%.

Novità anche per il telecomando. Premendo il pulsante Menu si accede alle sezioni Games, Art & Photos e Ambient Experience (disponibile nel menu in alto a sinistra), mentre tenendo premuto il pulsante Home si accede alle impostazioni per audio/video, alle funzionalità per smart home e al feed delle videocamere Ring.

Ovviamente è presente anche Alexa+. L’utente può usare i comandi vocale per chiedere di cercare un film, trovare una specifica scena, vedere le foto della vacanza, controllare le luci e ottenere informazioni di ogni tipo. Amazon ha inoltre aggiornato l’app Fire TV (gratis). Oltre ad offrire la tradizionale funzionalità di telecomando permette di sfogliare i contenuti e avviarli sulla TV.

La nuova UI di Fire TV e l’app aggiornata saranno disponibili da febbraio negli Stati Uniti su Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (seconda generazione) e Fire TV Omni Mini-LED Series. Entro la primavera, la nuova UI arriverà in altri paesi e altri dispositivi, tra cui Fire TV 4K, Fire TV 2-Series, Fire TV 4-Series e Fire TV Omni QLED Series.

Alexa+ tramite browser

Alexa+ è disponibile solo in Canada e Stati Uniti su tutti i dispositivi Echo recenti e alcuni di precedente generazione. La versione potenziata dell’assistente è ora accessibile tramite browser. L’interfaccia web permette di eseguire diverse operazioni con mouse e tastiera, come avviene con i chatbot concorrenti.

È ancora in versione preliminare. Il costo è 19,99 dollari/mese. Gli abbonati al servizio Prime non pagano nulla. In Italia dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

