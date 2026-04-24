Meta Account: gestione più semplice di app e dispositivi

L’azienda di Menlo Park ha annunciato un nuovo sistema di gestione centralizzato degli account che sostituirà l’attuale Accounts Center. Meta Account consentirà di accedere a tutte le impostazioni per app e dispositivi, quindi Facebook, Messenger, Instagram, Threads, Meta AI, smart glass e Quest (WhatsApp è opzionale). Sarà disponibile gradualmente nel corso del 2027.

Dettagli sul nuovo Meta Account

Gli utenti possono aggiungere gli account al Centro gestione account (Accounts Center) per una gestione centralizzata delle impostazioni. Meta Account semplifica ulteriormente la gestione degli account. Le app e i dispositivi presenti nell’Accounts Center verranno visualizzati automaticamente nel Meta Account (l’utente riceverà una notifica).

L’account WhatsApp verrà aggiunto solo se è già presente nell’Accounts Center (ma può essere rimosso in qualsiasi momento). Rimarrà quindi separato dal Meta Account. Il nuovo sistema non cambia la modalità d’uso delle app. Semplifica solo accesso e gestione delle impostazioni.

Sarà possibile impostare una singola password per tutte le app e i dispositivi. Quando l’utente installa una nuova app Meta o configura un nuovo dispositivo potrà quindi usare le stesse credenziali di login. Con il Meta Account verranno introdotte anche tre protezioni di sicurezza aggiuntive.

In alternativa alla password si potranno utilizzare le passkey per il login su Facebook, Messenger e Instagram. Il supporto per altre app verrà aggiunto in seguito, ad eccezione di WhatsApp che ha una gestione delle passkey indipendente. Sistemi automatizzati rileveranno eventuali attività sospette e bloccheranno accessi non autorizzati. Un Security Checkup suggerirà di aggiungere protezioni, tra cui l’autenticazione multi-fattore (se non attivata).

Come detto, il Meta Account consentirà anche la gestione centralizzata delle impostazioni comuni alle app, come già avviane oggi in Accounts Center. Le impostazioni specifiche potranno essere cambiate nelle singole app. Meta Account semplificherà inoltre il controllo parentale attraverso una singola dashboard nel Family Center. Ciò eviterà il passaggio da un’app all’altra.

