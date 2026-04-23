Instagram Instants arriva in Italia: come le storie, ma senza filtri

Instants è la nuova funzionalità di Instagram che arriva oggi ufficialmente in Italia. È accessibile in due modi: attraverso i direct nell’app standard (c’è un’icona con un quadrato arrotondato in basso a destra) oppure con un’applicazione dedicata al momento disponibile solo per iOS. Non è dato sapere e quando debutterà anche per Android.

Cosa sono e come funzionano gli Instagram Instants

Meta descrive la novità come un nuovo modo per condividere foto spontanee e brevi video in tempo reale con gli amici, con un semplice tocco e senza filtri o modifiche . Tradotto: sono come le storie, ma senza i filtri. In un certo senso ricorda BeReal.

Questi contenuti sono temporanei, possono essere visualizzati una sola volta e scompaiono automaticamente dopo 24 ore dalla pubblicazione, non è possibile salvarli con screenshot o registrazione dello schermo, per la cattura è consentito utilizzare solo la fotocamera interna dell’app (niente caricamenti dal rullino foto). C’è la facoltà di aggiungere un testo, ma senza apportare modifiche.

La condivisione avviene con i follower che l’utente segue a sua volta o con gli amici più stretti. Gli Instants potranno ricevere un Mi piace, una reazione con emoji oppure una risposta sotto forma di messaggio diretto. Non è possibile sapere chi li ha visti. Ancora, quelli pubblicati rimarranno salvati all’interno di un archivio privato e, volendo, potranno essere usati per comporre successivamente un recap da caricare nelle storie.

Staremo a vedere come la community di Instagram accoglierà questa ennesima novità. Il lancio avviene oggi in Italia e Spagna, più avanti dovrebbe avvenire il rollout globale. Chiudiamo con una dichiarazione di Meta inclusa nel comunicato giunto in redazione.