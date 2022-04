BeReal: come funziona il social della verità

Con tutta probabilità non riuscirà a scalzare Facebook, Instagram, Twitter e TikTok dai gradini più alti nella classifica dei social network preferiti al mondo, ma la formula proposta da BeReal è certamente interessante e degna di nota. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Come funziona il nuovo social network BeReal

Di fatto, la piattaforma consente la pubblicazione di un solo post al giorno, in un momento random che è il sistema stesso a scegliere, non l’utente. Quando arriva, senza alcun preavviso, compare una notifica sullo smartphone e sono concessi due minuti per scattare una fotografia del luogo in cui ci si trova o dell’attività che si sta svolgendo, oltre a un selfie.

Le due immagini sono poi combinate e condivise allegando i dati di geolocalizzazione. Nessun filtro, niente ritocchi, zero possibilità di allegare aforismi o testi, nel nome del minimalismo e della trasparenza.

Gli amici hanno poi la possibilità di aggiungere reazioni o commenti al contenuto, che entra a far parte di un archivio legato all’account. Senza condivisione, non è possibile vedere quanto pubblicato dagli altri: al bando i guardoni social, senza partecipazione attiva si è tagliati fuori. Chi è interessato a mettere alla prova BeReal lo può fare fin da subito, anche in Italia. L’applicazione è disponibile per il download nelle versioni per Android e iOS.

Il tempo, il supporto da parte del team di sviluppo e l’accoglienza riservata a BeReal ne decreteranno il successo o il fallimento. Abbiamo visto più volte, nel corso degli anni scorsi, progetti di natura social non dimostrarsi in grado di mantenere le promesse formulate. In questo caso è però presente un innegabile elemento di originalità, che trae ispirazione proprio da uno dei punti deboli dei concorrenti già affermati. Chiudiamo con la descrizione fornita dagli stessi autori.