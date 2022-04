TikTok trasmetterà in diretta una importante partita di calcio

Per la prima volta nella storia del campionato spagnolo, e in generale di uno dei principali tornei del continente europeo, una partita di calcio verrà trasmessa in diretta su TikTok. Si tratta dell’incontro tra Real Sociedad e Real Betis, che si terrà venerdì 15 aprile alle 21 ora italiana e valido per la 32esima giornata della Serie A spagnola.

Il tutto è frutto di un accordo tra MediaPro, TikTok e LaLiga, la lega del massimo campionato locale, che permetterà all’emittente spagnola GOL di trasmettere la partita in diretta attraverso la piattaforma social al momento più popolare al mondo.

TikTok: Real Sociedad-Real Betis in diretta per la prima volta nella storia

Il match tra le due compagini, che si stanno giocando un posto per la qualificazione alle coppe europee del prossimo anno, verrà trasmesso in 4K, in formato verticale, con aspect ratio di 9:16. Un team di oltre 30 persone verrà coinvolto nella produzione a San Sebastian: MediaPro metterà a disposizione dell’emittente una speciale Mobile Unit in 4K per offrire agli utenti della piattaforma una esperienza nativa appositamente pensata per il social network.

La diretta avrà inizio circa 30 minuti prima l’inizio del match e mostrerà il riscaldamento delle due squadre, un’anteprima con tutti i dettagli, le statistiche e l’opportunità per i fan di interagire con i presentatori Nacho Hernáez e Carla Gabián e, nel corso della partita, di partecipare alla chat in live. Le grafiche e la trasmissione saranno del tutto personalizzate per essere adattate a TikTok.

“Questo è un altro passo per LaLiga nel tentativo di creare nuovo pubblico e portare il calcio a tutti gli spettatori. Questo accordo con TikTok conferma il lavoro che LaLiga e MEDIAPRO stanno portando avanti nelle ultime stagioni nell’ottica di creare valore e innovazione nella trasmissione delle partite“.

È stato il commento di Alfredo Bermejo, director of digital strategy per LaLiga. L’incontro verrà naturalmente trasmesso anche tramite il regolare canale TV spagnolo GO.