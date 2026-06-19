Instagram, didascalie diverse per ogni contenuto del carosello

Il team di Meta al lavoro su Instagram ha ascoltato e accolto una richiesta che nel tempo hanno fatto in molti. Uno dei profili ufficiali del social network ha appena annunciato che presto sarà possibile inserire didascalie multiple nei caroselli. Vale a dire che a ogni elemento potrà esserne associata una diversa.

Didascalie multiple per i caroselli di Instagram

È una novità parecchio desiderata dai creator e che permetterà loro di descrivere meglio foto e video condivisi. Il breve filmato qui sotto spiega come funziona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Instagram’s @Creators (@creators)

Dopo il caricamento dei contenuti, ma prima della pubblicazione, da un menu a tendina sarà possibile selezionare tra Didascalia singola e Didascalie multiple. Nel secondo caso, a ogni elemento potrà essere associato un testo differente, tornando utile, ad esempio, per presentare un set con diversi prodotti.

Per quanto riguarda la disponibilità, il rollout delle didascalie multiple su Instagram prende il via già questa settimana, ma come spesso accade potrebbe essere necessario attendere qualche giorni prima di vederle comparire sul proprio device.

È finalmente disponibile una funzionalità richiesta da tempo […] Ora ogni diapositiva del tuo carosello può avere una didascalia diversa […] Un solo interruttore. Tutto qui […] Disponibile da questa settimana.

È la seconda novità annunciata dal social in poche settimane e che va incontro alle richieste degli utenti. Ricordiamo infatti che, a inizio giugno, è arrivata quella che consente di scegliere l’ordine dei post sulla griglia, all’interno del profilo.

Queste caratteristiche sono in distribuzione per tutti, non è necessario l’abbonamento Plus che ha fatto il suo debutto all’inizio del mese. Al prezzo mensile di 2,99 euro include funzionalità extra come la visualizzazione in anteprima delle storie (senza essere notati dall’autore), gli insight sulle visualizzazioni ripetute, font personalizzati per la biografia e la durata delle storie fino a 48 ore.