Instagram Plus debutta nel mondo con le storie da 48 ore

Dopo aver trascorso un periodo in fase di test, oggi Instagram Plus fa il suo debutto ufficiale in tutto il mondo. È l’abbonamento premium che dà accesso a funzionalità esclusive sulla piattaforma, pensate per aiutarti a esprimerti, a connetterti più profondamente con gli amici e a personalizzare la tua esperienza in modi nuovi , come si legge nell’annuncio.

Le funzionalità e il prezzo di Instagram Plus

La sottoscrizione è opzionale: il social network continuerà a essere utilizzabile come sempre anche in modo gratuito. Per Meta, che gestisce il servizio, si tratta di un nuovo metodo di monetizzazione, utile per far fruttare la sua popolarità e guadagnare, un po’ come accade anche con Facebook e WhatsApp.

Per quanto riguarda i contenuti esclusivi, si concentrano in tre aree: interazioni da vicino con le persone che l’utente ritiene importanti, visualizzazione di anteprime e statistiche, personalizzazione dell’esperienza.

Più nel dettaglio, tra le funzionalità incluse ci sono Story Spotlight che mostra le proprie storie in modo prioritario agli amici, Super Hearts per inviare cuori animati alle storie degli amici, Multiple Story Audiences per gestire la condivisione dei contenuti con un pubblico specifico, Story Extend che fa durare le storie fino a 48 ore, Story Preview per vedere quelle degli altri in anteprima, Story Rewatch Insights con statistiche dettagliate sulle proprie e Search Viewer List per sapere se un utente in particolare ha visto la storia condivisa. Ancora, con l’abbonamento a Instagram Plus è possibile scegliere un’icona personalizzata per l’app, un font personalizzato per la bio, mettere in evidenza fino a sei post nel profilo e mettere in evidenza un contenuto nel profilo senza che compaia nel feed degli altri.

L’annuncio conferma che l’arrivo della sottoscrizione è immediato, ma sui nostri dispositivi non è ancora comparsa. Probabilmente, c’è da aspettare qualche ora o qualche giorno. Quanto costa? È proposta al prezzo mensile di 3,99 dollari, aggiorneremo questo articolo appena avremo informazioni certe per l’Italia.