Instagram Plus è il nuovo abbonamento di Meta: ecco cosa offre

Dopo anni in cui il prodotto eravamo noi, i nostri dati, la nostra attenzione, il nostro engagement venduto agli inserzionisti, Instagram vuole che diventiamo anche clienti paganti. Meta ha iniziato a testare “Instagram Plus,” un servizio in abbonamento che offre funzionalità extra.

Cosa offre Instagram Plus

Le funzionalità incluse ruotano attorno alle Storie, il formato che Instagram considera il più prezioso. Gli abbonati ottengono la possibilità di creare più audience per le Storie, segmentando i follower oltre la singola lista degli “Amici stretti.” Possono vedere chi ha guardato la loro Storia più di una volta. Possono cercare persone specifiche nella lista di chi visualizza invece di scorrere all’infinito.

Possono vedere un’anteprima della Storia prima della pubblicazione, estendere la durata da 24 a 48 ore, e mettere in evidenza una Storia per spingerla in cima ai feed dei follower. È possibile inviare anche “super cuori” animati alle Storie degli altri.

Perché Meta vuole i nostri soldi (oltre ai dati)

La spinta verso gli abbonamenti non è un capriccio. Il framework App Tracking Transparency di Apple è costato a Meta circa 10 miliardi di dollari di ricavi nel primo anno, limitando la capacità dell’azienda di tracciare gli utenti per la pubblicità mirata. I ricavi pubblicitari sono volatili e calano durante le crisi economiche. Gli abbonamenti creano entrate ricorrenti e prevedibili.

Se un abbonamento costa 9,99 dollari al mese, ogni utente vale circa 120 dollari l’anno. Moltiplicato anche solo per una piccola parte dei due miliardi di utenti di Instagram, il risultato diventa significativo, anche se nei mercati di test (Messico, Giappone e Filippine) il prezzo è molto più basso.

Tutti pazzi per gli abbonamenti…

Meta non è l’unica a puntare sugli abbonamenti. Snapchat ha recentemente lanciato le “Creator Subscriptions“, fan club a pagamento dove i creator tengono circa il 60% dei ricavi. X ha X Premium. YouTube ha Premium. Telegram ha Premium. La tendenza è questa oramai, ogni piattaforma social sta aggiungendo un livello a pagamento per offrire funzionalità che fino a ieri erano gratuite o che non esistevano come incentivo a pagare.

Ma quanti abbonamenti social si è disposti a pagare? Perché la lista si allunga e i 2 dollari al mese dei mercati test diventeranno inevitabilmente di più quando il servizio arriverà in Europa e Nord America.