Vivaldi 8.0 disponibile con un design completamente nuovo

Jon von Tetzchner, co-fondatore e CEO della software house norvegese, ha annunciato Vivaldi 8.0. Le novità principali della nuova versione sono estetiche. Il browser ha un design completamente aggiornato con tutti i componenti “unificati” su una singola superficie continua. Gli utenti possono ora scegliere sei layout differenti per l’interfaccia in base alle proprie esigenze.

Vivaldi 8.0 cambia l’estetica del browser

Il CEO spiega che i vari elementi dell’interfaccia (schede, barre degli strumenti, pannelli e contenti) erano considerati livelli distinti. Il nuovo design unificato elimina questa separazione. Tutte le barre degli strumenti si trovano ora su un’unica superficie continua che avvolge l’intero browser. Questo cambiamento rende l’interfaccia più coesa e di più facile lettura, in quanto gli elementi non si trovano più su livelli isolati.

La superficie unica consente ai temi di estendersi su tutta la finestra. Gli sfondi vengono mostrati anche sotto pannelli e bordi senza interruzioni con effetti di traslucenza e sfocatura. I temi predefiniti sono Zen, Soria Moria, Sunset Forest e Kawaii Clouds. Gli utenti possono scaricare altri temi dal sito dedicato (oltre 7.000) oppure creare temi personalizzati.

Gli utenti possono scegliere anche sei layout differenti per l’interfaccia: classico, semplice (schede in alto, senza pannello laterale), verticale destro (schede a destra), verticale sinistro (schede a sinistra), auto hide (schede, barra degli strumenti, barra degli indirizzi e pannello appaiono quando viene spostato il mouse sul lato dello schermo) e inferiore (schede e barra degli indirizzi in basso).

Rimangono ovviamente tutte le funzionalità del browser, come gestione avanzate delle schede (tile, stack e altro), email, calendario, appunto, elenco di lettura. Il CEO ha infine evidenziato le differenze rispetto alla concorrenza:

Non rispondiamo agli investitori che ci dicono quali funzionalità sviluppare. Non tracciamo il tuo comportamento né trattiamo i tuoi dati come inventario. Altri browser stanno integrando l’intelligenza artificiale per decidere cosa visualizzi. Vivaldi aggiunge strumenti che ti danno maggiore potere decisionale. Questa è sempre stata la differenza. Sviluppiamo Vivaldi perché crediamo che tu meriti un browser migliore.

Vivaldi 8.0 per Windows, macOS e Linux può essere scaricato dalla pagina dedicata.