 Mozilla rilascia Firefox 151: novità per design e privacy
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Mozilla rilascia Firefox 151: novità per design e privacy

Firefox 151 include nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui il restyling di Firefox Home e la possibilità di unire più documenti PDF nel lettore.
Mozilla rilascia Firefox 151: novità per design e privacy
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Firefox 151 include nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui il restyling di Firefox Home e la possibilità di unire più documenti PDF nel lettore.
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Mozilla ha rilasciato la nuova versione del browser. Firefox 151 include alcune novità estetiche nella pagina Nuova scheda e nelle impostazioni che anticipano il design Nova. Ci sono inoltre miglioramenti per la privacy e il lettore PDF. I file di installazione sono già disponibili sul server FTP. Entro oggi verrà pubblicato sul sito ufficiale e gli utenti potranno scaricare l’aggiornamento tramite la funzionalità integrata nel browser.

Novità principali di Firefox 151

Le prime novità di design si notano nella pagina Nuova scheda. Il campo di ricerca in Firefox Home (se attiva) è più largo e ha lati rotondi, invece dei precedenti angoli arrotondati. Le Storie possono essere seguite cliccando il pulsante + accanto all’intestazione della sezione. È ancora possibile rimuovere le singole storie e bloccare specifici argomenti.

Il campo di ricerca nella pagina delle impostazioni occupa ora l’intera larghezza della colonna destra. La geolocalizzazione su Windows rispetta ora l’impostazione di autorizzazione dell’utente. Firefox chiederà di abilitare l’autorizzazione di Windows se necessario.

Le estensioni e i temi installati nella directory del profilo di Firefox per desktop verranno ripristinati correttamente, se la directory è stata spostata (o ripristinata) in una posizione diversa o su un sistema operativo diverso. Su macOS e Linux è ora possibile eseguire backup locali del profilo con il supporto per il ripristino tra piattaforme diverse.

Mozilla continua a migliorare il lettore PDF integrato. Con Firefox 151 è possibile unire più PDF in uno. Dopo aver visualizzato un PDF nel browser è necessario aprire la barra laterale è cliccare sull’icona + per scegliere un PDF sul computer. Il nuovo documento verrà aggiunto alla fine, ma è possibile ordinare le pagine.

Per usare la traduzione on-device delle pagine web non è più necessario aprire la pagina about:translations. La relativa voce è ora presente nella sezione Altri strumenti.

Ci sono infine tre novità per la privacy. Nella finestra di navigazione anonima è stato aggiunto un pulsante per cancellare i dati della sessione senza chiudere la finestra. Per la modalità Normale della protezione antitracciamento è stato migliorato il blocco del fingerprinting. Le restrizioni di accesso alla rete locale sono ora disponibili a tutti gli utenti.

Fonte: OMG! Ubuntu

Pubblicato il 19 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 mag 2026
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