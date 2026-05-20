Firefox 151: addio alle funzionalità AI anche su smartphone

Mentre Microsoft e Google continuano ad “infilare” Copilot e Gemini in tutti i prodotti, Mozilla ha deciso di ascoltare le richieste degli utenti. La nuova sezione Controlli IA delle impostazioni apparsa su desktop con Firefox 148 è ora disponibile anche in Firefox 151 per Android e iOS.

Le funzionalità AI si possono disattivare su smartphone

Le funzionalità AI di Firefox non sono molte (alcune disponibili solo in determinati paesi), ma Mozilla vuole comunque lasciare la libertà di scelta agli utenti. Dopo aver installato la versione 151 del browser su smartphone (Android e iOS) apparirà la sezione Controlli AI nella pagine delle impostazioni.

Come su desktop è possibile disattivare tutte le funzionalità AI (esistenti e nuove). In questo caso, gli utenti non vedranno più suggerimenti o notifiche relative alle funzionalità e non parteciperanno più agli esperimenti. Si possono anche disattivare le singole funzionalità. Al momento sono tre (il numero effettivo dipende dal dispositivo e dal paese): traduzione delle pagine web, riassunti delle pagine e ricerca vocale.

Nel caso dei riassunti si può inoltre disattivare la generazione automatica tramite scuotimento del dispositivo (shake to summarize), disponibile anche su Android in inglese e su iOS in inglese, italiano, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e giapponese. Le funzionalità (singole o tutte) possono essere riattivate in qualsiasi momento.

Un’altra novità riguarda Firefox 151 per Windows, macOS e Linux. La VPN gratuita integrata permette di scegliere il paese in cui si trovano i server (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Canada). Mozilla consiglia però la scelta automatica (server più vicino). Pochi giorni fa ha criticato la possibile introduzione della verifica dell’età nel Regno Unito.

Nelle prossime versioni del browser ci sarà un nuovo design della pagina delle impostazioni con etichette e descrizioni più chiare. Al momento è disponibile nella versione Nightly. In Firefox 151 è stata solo aumentata la larghezza del campo di ricerca.