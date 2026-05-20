 Firefox 151: addio alle funzionalità AI anche su smartphone
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Firefox 151: addio alle funzionalità AI anche su smartphone

Mozilla ha aggiunto una nuova sezione nelle impostazioni in Firefox 151 per consentire la disattivazione delle funzionalità AI su Android e iOS.
Firefox 151: addio alle funzionalità AI anche su smartphone
App e Software Browser Business AI
Mozilla ha aggiunto una nuova sezione nelle impostazioni in Firefox 151 per consentire la disattivazione delle funzionalità AI su Android e iOS.
Mozilla
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Mentre Microsoft e Google continuano ad “infilare” Copilot e Gemini in tutti i prodotti, Mozilla ha deciso di ascoltare le richieste degli utenti. La nuova sezione Controlli IA delle impostazioni apparsa su desktop con Firefox 148 è ora disponibile anche in Firefox 151 per Android e iOS.

Le funzionalità AI si possono disattivare su smartphone

Le funzionalità AI di Firefox non sono molte (alcune disponibili solo in determinati paesi), ma Mozilla vuole comunque lasciare la libertà di scelta agli utenti. Dopo aver installato la versione 151 del browser su smartphone (Android e iOS) apparirà la sezione Controlli AI nella pagine delle impostazioni.

Come su desktop è possibile disattivare tutte le funzionalità AI (esistenti e nuove). In questo caso, gli utenti non vedranno più suggerimenti o notifiche relative alle funzionalità e non parteciperanno più agli esperimenti. Si possono anche disattivare le singole funzionalità. Al momento sono tre (il numero effettivo dipende dal dispositivo e dal paese): traduzione delle pagine web, riassunti delle pagine e ricerca vocale.

Firefox 151 controlli AI

Nel caso dei riassunti si può inoltre disattivare la generazione automatica tramite scuotimento del dispositivo (shake to summarize), disponibile anche su Android in inglese e su iOS in inglese, italiano, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e giapponese. Le funzionalità (singole o tutte) possono essere riattivate in qualsiasi momento.

Un’altra novità riguarda Firefox 151 per Windows, macOS e Linux. La VPN gratuita integrata permette di scegliere il paese in cui si trovano i server (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Canada). Mozilla consiglia però la scelta automatica (server più vicino). Pochi giorni fa ha criticato la possibile introduzione della verifica dell’età nel Regno Unito.

Nelle prossime versioni del browser ci sarà un nuovo design della pagina delle impostazioni con etichette e descrizioni più chiare. Al momento è disponibile nella versione Nightly. In Firefox 151 è stata solo aumentata la larghezza del campo di ricerca.

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 20 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Kaspersky illustra i pericoli dell'intelligenza artificiale

Kaspersky illustra i pericoli dell'intelligenza artificiale
Immagini di ChatGPT con il watermark invisibile SynthID di Google

Immagini di ChatGPT con il watermark invisibile SynthID di Google
Occhiali smart di Google con audio AI in partnership con Samsung

Occhiali smart di Google con audio AI in partnership con Samsung
Google Workspace: nuove funzionalità vocali in Gmail e Docs

Google Workspace: nuove funzionalità vocali in Gmail e Docs
Kaspersky illustra i pericoli dell'intelligenza artificiale

Kaspersky illustra i pericoli dell'intelligenza artificiale
Immagini di ChatGPT con il watermark invisibile SynthID di Google

Immagini di ChatGPT con il watermark invisibile SynthID di Google
Occhiali smart di Google con audio AI in partnership con Samsung

Occhiali smart di Google con audio AI in partnership con Samsung
Google Workspace: nuove funzionalità vocali in Gmail e Docs

Google Workspace: nuove funzionalità vocali in Gmail e Docs
Luca Colantuoni
Pubblicato il
20 mag 2026
Link copiato negli appunti