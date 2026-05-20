Google I/O 2026: nuovi modelli Gemini e agente Spark

L’intelligenza artificiale è stata ovviamente al centro dell’evento Google I/O 2026. L’azienda di Mountain View ha annunciato i nuovi modelli Gemini 3.5 Flash e Gemini Omni Flash. Il primo è disponibile nell’app Gemini e in Google Search tramite AI Mode, mentre il secondo è disponibile nell’app Gemini, Google Flow e YouTube Shorts. Gemini Spark è invece l’agente AI, basato su Gemini 3.5 Flash, che sarà accessibile nell’app Gemini nelle prossime settimane.

Gemini 3.5 Flash

Il CEO Sundar Pichai ha comunicato che l’app Gemini ha superato i 900 milioni di utenti attivi mensili, oltre il doppio rispetto all’anno scorso. Viene usata in 230 paesi e oltre 70 lingue. Ha ora un nuovo design denominato Neural Expressive (web, Android e iOS) e la modalità Live è integrata (non si apre una schermata separata). Il nuovo modello predefinito è Gemini 3.5 Flash.

Offre prestazioni superiori in quasi tutti i benchmark rispetto alla versione 3.1 Pro e supera i concorrenti (Claude Opus 4.7 e GPT-5.5) in alcuni compiti (programmazione, capacità agentiche e comprensione multimodale). Come indica il nome, Gemini 3.5 Flash completa le attività in meno tempo. Ciò significa che usa meno token e consente di ridurre i costi.

È il nuovo modello predefinito dell’app Gemini e di AI Mode in Google Search. Gli sviluppatori potranno usarlo in Google Antigravity 2.0, Google AI Studio e Android Studio. Entro il mese di giugno arriverà Gemini 3.5 Pro.

Gemini Omni Flash

Gemini Omni è una nuova famiglia di modelli. La prima versione è Gemini Omni Flash. Consente di creare video con audio (10 secondi) a partire da qualsiasi input (testo, immagini, audio e video). In pratica è la versione potenziata di Google Veo (che può generare video solo con input testuali).

È possibile modificare i video, aggiungendo o eliminando oggetti e persone, cambiare sfondo e angolo di visione. Genera video realistici, in quando comprende forza di gravita, energia cinetica e dinamica dei fluidi. In tutti i video è presente il watermark SynthID che indica l’uso dell’AI.

Gemini Omni Flash è disponibile per gli abbonati Google AI Pro, Plus e Ultra nelle app Gemini e Google Flow. Nei prossimi giorni arriverà anche su YouTube Shorts.

Gemini Spark

Gemini Spark potrebbe essere definito la risposta di Google a OpenClaw. È infatti un agente AI che sfrutta il modello Gemini 3.5 Flash e la piattaforma Antigravity per eseguire attività in maniera automatica.

Gira su macchine virtuali dedicate di Google Cloud, quindi è attivo 24 ore su 24 (non è necessario lasciare accesso notebook o smartphone). Supporta ovviamente i servizi Google, tra cui Workspace, ma anche quelli di terze parti tramite MCP (Model Context Protocol).

Sarà accessibile nell’app Gemini nei prossimi giorni (versione beta solo negli Stati Uniti per gli abbonati Google AI Ultra). Nei prossimi mesi verrà integrato in Chrome e supporterà l’interazione tramite email e chat. Arriverà inoltre su smartphone con l’interfaccia Android Halo. Entro l’estate supporterà l’accesso ai file locali con l’app Gemini per macOS.

