5 novità in arrivo con Gemini: agenti AI, video e un avatar di se stessi

Nuovo modello, nuovo design, generazione video da qualsiasi input, un agente che lavora in background come OpenClaw, e un briefing giornaliero che riassume la giornata da Gmail e Calendar.

Google I/O 2026: tutte le novità di Gemini

Big G ha usato il palco del Google I/O 2026 per mostrare la trasformazione più ambiziosa di Gemini finora, e questa volta non è solo un modello più grande. È un ecosistema di agenti, strumenti creativi e interfacce ripensate che vuole diventare il punto di accesso per tutto ciò che si fa.

1. Gemini 3.5 Flash: più veloce, più capace, più agente AI

Secondo Google, il nuovo modello di punta offre prestazioni superiori in velocità ed efficienza rispetto ai principali concorrenti. È progettato per creare interfacce web e grafiche più ricche e dinamiche e, stando all’azienda, rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo di agenti AI realmente utili. Nei benchmark interni supera Gemini 3.1 Pro sia nelle capacità di coding sia nelle attività agentiche.

Gemini 3.5 Flash arriva nell’app Gemini e in AI Mode nella Ricerca. È il primo della famiglia 3.5, Gemini 3.5 Pro arriva il mese prossimo.

2. Il nuovo design “Neural Expressive”

L’app Gemini cambia aspetto con il linguaggio di design “Neural Expressive“, e guadagna animazioni più fluide, colori più vivaci, nuova tipografia e feedback aptico quando si toccano i pulsanti. Le risposte di Gemini vengono riformattate, le informazioni più importanti in cima, con immagini, timeline interattive, video narrati e grafiche dinamiche.

Il passaggio dalla digitazione a Gemini Live (la modalità vocale) diventa più fluido, con nuovi dialetti regionali in arrivo. Il nuovo look è in fase di roll out su web, Android e iOS.

3. Gemini Omni Flash: video da qualsiasi input

Gemini Omni Flash è un nuovo tipo di modello per creare qualsiasi cosa da qualsiasi input. Per ora genera video a partire da combinazioni di immagini, audio, video e testo, scene realistiche con fisica più accurata e capacità di ragionare su cosa viene dopo.

La funzione Avatars permette di creare video con una versione digitale di se stessi, con la propria voce. È possibile modificare l’output di Gemini Omni attraverso le conversazioni nell’app. È disponibile per gli abbonati AI Plus, Pro e Ultra nell’app Gemini e in Google Flow. Gratuitamente su YouTube Shorts e nell’app YouTube Create.

4. Gemini Spark: l’agente sempre acceso

Gemini Spark è la risposta di Google a OpenClaw, un agente AI sempre attivo che lavora in background mentre si fa altro. Invia email, analizza gli estratti conto per trovare abbonamenti nascosti, riassume gli appunti delle riunioni. Gira su Gemini 3.5 Flash e si connette alle app Workspace (Documenti, Fogli, Slide) e a servizi terzi come Canva, Instacart e OpenTable. Su macOS, accede anche ai file locali tramite l’app Gemini.

Spark arriva questa settimana ai tester fidati e la prossima in beta per gli abbonati AI Ultra negli USA.

5. Daily Brief: il riassunto della propria giornata

Daily Brief è un agente che raccoglie informazioni dalle app collegate a Gemini, come Calendar e Gmail, e prepara un riassunto della giornata con eventi imminenti e aggiornamenti ricevuti. Organizza e stabilisce le priorità in base ai propri obiettivi. Anche questa funzione è disponibile per gli abbonati AI Plus, Pro e Ultra solo negli USA.