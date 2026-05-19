Apple iOS 27: nuovi strumenti di scrittura AI

La versione 2.0 di Siri è sicuramente la novità più attesa del WWDC 2026 (8-12 giugno). Apple annuncerà però altre funzionalità AI e aggiornamenti piuttosto importanti per molte app incluse in iOS 27. Mark Gurman ha svelato alcuni dettagli sugli strumenti di scrittura, l’app Shortcuts e i wallpaper.

Novità AI in iOS 27

Come anticipato dal giornalista di Bloomberg, Siri sarà disponibile anche tramite un’app standalone. La versione aggiornata verrà sfruttata nell’app Fotocamera per fornire informazioni sugli oggetti inquadrati. Apple utilizzerà inoltre l’assistente digitale e le funzionalità AI per migliorare i Writing Tools (Strumenti di scrittura in italiano).

L’azienda di Cupertino ha sviluppato un correttore grammaticale che funziona in modo simile al software Grammarly. Il sistema appare in un menu traslucido che scorre dal basso dello schermo e mostra il testo originale insieme ai suggerimenti di revisione. Gli utenti possono accettare i suggerimenti, approvare le modifiche o ignorarle. Sono inoltre disponibili comandi per mettere in pausa il controllo grammaticale e navigare tra le sezioni di testo segnalate.

Altre novità in test sono le opzioni “Write with Siri” (Scrivi con Siri) nella parte superiore della tastiera e “Help me write” (Aiutami a scrivere) che viene mostrata quando gli utenti attivano Siri mentre lavorano in un campo di testo. Queste funzionalità saranno disponibili anche in iPadOS 27.

Apple rilascerà inoltre una nuova versione dell’app Shortcuts (Comandi in italiano). Sarà possibile creare “scorciatoie” tramite una descrizione testuale. Attualmente devono essere create manualmente all’interno dell’app o scaricate dalla galleria di Apple.

Con iOS 27 verrà infine offerta la generazione AI dei wallpaper, ovvero sfondi per la schermata home e quella di blocco. La funzionalità sfrutterà la stessa tecnologia dell’app Image Playground.