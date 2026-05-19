Alexa Plus genera podcast AI su qualsiasi tema con due conduttori

Basta comunicare ad Alexa l’argomento scelto, e l’assistente mostra cosa i suoi conduttori AI hanno intenzione di discutere. È possibile guidare la conversazione e stabilire la durata, e Alexa genera l’episodio.

Due voci AI conversano amabilmente sull’argomento scelto, la storia dell’Impero Romano, le missioni Apollo, come iniziare con la fotografia. È come NotebookLM di Google, ma su Alexa. La funzione si chiama Alexa Podcasts.

Alexa genera podcast AI su qualsiasi tema, come funziona

È sufficiente indicare un argomento ad Alexa Plus. L’assistente genera un’anteprima dei temi che verranno affrontati dai conduttori AI, con la possibilità di personalizzare contenuti e lunghezza. Quando il contenuto è pronto, arriva una notifica su Echo Show e nell’app Alexa, da cui è possibile avviare l’ascolto.

Le informazioni sono estratte dalle 200 testate giornalistiche partner di Amazon, inclusi Reuters, Associated Press, Washington Post, Vox e Politico.

La generazione di podcast AI è il formato del momento. NotebookLM di Google l’ha reso popolare. Microsoft Edge ha aggiunto una funzione simile in un aggiornamento recente. Spotify ha lanciato Save to Spotify per salvare podcast generati da agenti AI. Amazon entra in campo con il vantaggio dell’ecosistema Echo, il podcast si genera con la voce e si ascolta sullo stesso dispositivo, senza passare da app esterne.

Immaginare un Echo Show che genera al volo un breve podcast personalizzato mentre si cucina o si sistema casa rende immediatamente chiaro il potenziale della funzione. Se le voci AI riusciranno a sembrare naturali e i contenuti saranno accurati, Amazon potrebbe aver trovato uno degli usi più sensati dell’AI negli smart speaker.