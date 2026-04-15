Amazon ha portato Alexa+ in Italia, quali i dispositivi supportati?

Ora che Alexa+ è ufficialmente disponibile in Italia, chi vuole mettere alla prova la nuova versione potenziata dell’assistente Amazon si sta chiedendo quali siano i dispositivi compatibili. È una domanda lecita e che si porranno in molti non appena letta la notizia, considerando che in questa fase di Accesso Anticipato l’utilizzo è gratis per tutti. Solo più avanti diventerà a pagamento o un’esclusiva per gli abbonati Prime.

Sono questi i dispositivi compatibili con Alexa+

Partiamo dai dispositivi per la smart home, quelli progettati per un’esperienza ottimizzata tramite comandi vocali con linguaggio naturale. Ci sono gli speaker e i display della gamma Echo, i televisori e i dongle con piattaforma Fire TV, i tablet Fire (da tempo non più commercializzati in Italia) e tutti gli altri prodotti per i quali è già prevista l’integrazione di Alexa nella sua edizione standard.

In alternativa c’è l’applicazione mobile che Amazon offre nelle versioni per Android e iOS. Questo estende la compatibilità a tutti gli smartphone e i tablet in circolazione.

Più avanti sarà possibile interagire con l’intelligenza artificiale anche tramite l’interfaccia desktop, collegandosi all’indirizzo alexa.com, attraverso qualsiasi browser.

E questi i modelli non supportati

Va considerato che ci sono delle eccezioni: sui modelli più datati il nuovo assistente non è supportato. Ecco di quali si tratta, sempre stando al sito ufficiale.

Echo di prima e seconda generazione;

Echo Dot di prima generazione;

Echo Show di prima e seconda generazione;

Echo Spot di prima generazione;

Amazon Tap;

Fire TVs con FireOS 5;

tablet con FireOS 5, 6 e 7 e Fire 7.

Amazon ci tiene a precisare che oltre il 90% degli Echo presenti e attivi in Italia è compatibile con Alexa+

Come richiedere l’Accesso Anticipato

Come scritto in apertura, durante la fase di Accesso Anticipato l’utilizzo è gratis per tutti. È possibile chiedere l’attivazione all’indirizzo amazon.it/nuovalexa, entro le prossime settimane arriveranno gli inviti. Poi, una volta terminati i test, Alexa+ sarà proposta a 22,99 euro al mese, mentre gli abbonati Prime l’avranno inclusa nella sottoscrizione, senza spese aggiuntive.