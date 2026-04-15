Alexa+ in Italia da oggi, gratis: scopri cosa può fare per te

L’attesa è finita: Alexa+ è disponibile a partire da oggi in Italia, con Accesso Anticipato e gratuitamente per tutti. È l’evoluzione dell’assistente di Amazon annunciata ormai più di un anno fa e disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti. Progettata per andare oltre il botta e risposta e l’esecuzione di comandi semplici, può occuparsi di compiti come la prenotazione di un ristorante, lo shopping, la sicurezza della casa e la gestione degli impegni.

Gratis per tutti: Alexa+ arriva oggi in Italia

La modalità di interazione non cambia, rimane quella basata su una conversazione naturale, ma migliora notevolmente in termini di fluidità e immediatezza. Non potrebbe essere altrimenti, per una tecnologia che punta a supportare gli utenti soprattutto nell’ambito domestico. Ciò che cambia è l’abilità dell’AI nel comprendere quanto pronunciato, evitando così l’obbligo di pronunciare parole chiave specifiche.

Alexa+ è addestrata per capire frasi incomplete e modi di dire, dando vita a uno scambio molto simile a quello che si intratterrebbe con un’altra persona, sa interrompersi se è il caso di farlo o tornare a un argomento trattato in precedenza. Ha inoltre una voce più espressiva (chissà se anche da noi, prima o poi, dirà qualche parolaccia).

L’esperienza è progettata in modo da garantire la tutela della privacy e offrire il controllo completo sui propri dati. Ci sono ad esempio una dashboard che permette di rivedere e gestire le interazioni ed è possibile ascoltare quanto registrato, eventualmente eliminandolo.

Cosa può fare questa evoluzione dell’assistente

Alexa+ si basa su LLM (modelli linguistici avanzati di grandi dimensioni) e sull’infrastruttura Bedrock di Amazon. Questo dà vita a una piattaforma attraverso cui collegare servizi e dispositivi, permettendo così all’assistente di intervenire nel mondo reale.

È in grado di scegliere la colonna sonora in base all’atmosfera, di comprare e far recapitare un regalo direttamente a destinazione o di abbassare il termostato semplicemente dicendo Alexa, fa caldo qui . Ancora, tiene conto delle esigenze e preferenze alimentari quando prenota un ristorante o suggerisce una ricetta da preparare. Insomma, diventa una sorta di agente, utilizzando un termine molto diffuso di questi tempi.

Cultura, empatia e personalizzazione

Tra gli obiettivi perseguiti da Amazon con lo sviluppo di Alexa+ c’è anche quello di far sì che l’assistente possa capire non solo cosa si dice, ma anche come lo si dice. E che possa rispondere o comportarsi di conseguenza. Durante la localizzazione in italiano si è tenuto conto, ad esempio, dei diversi significati attribuiti alla stessa parola o alle espressioni tipiche di ogni zona geografica.

Tenerne conto significa poter far sì che la tecnologia esprima empatia, ad esempio adattando il tono della conversazione alla situazione. La squadra del cuore vince? Sarà più entusiasta. Si sta pianificando un viaggio? Ricorda le destinazioni preferite.

Tutto questo senza dimenticare un processo di personalizzazione che può essere eseguito direttamente dall’utente con richieste esplicite oppure affidato al progressivo apprendimento da parte dell’AI.

Come ottenere subito l’accesso ad Alexa+

Ci sono due modi per accedere subito ad Alexa+. Uno consiste nell’acquistare un prodotto Echo. In particolare, Amazon fa sapere che i modelli Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Max ed Echo Studio sono progettati per un’esperienza ottimale, grazie alla maggiore potenza di elaborazione. Chi ne ha già uno può invece semplicemente registrarsi su amazon.it/nuovalexa per manifestare l’interesse a partecipare alla fase di Accesso Anticipato. L’accesso sarà graduale, previsto per le prossime settimane.

Come anticipato, inizialmente sarà gratis per tutti. Successivamente rimarrà inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime e proposta agli altri con un prezzo mensile di 22,99 euro.

Miliardi di interazioni con Alexa nel nostro paese

Qual è il rapporto degli italiani con Alexa? Lo rende noto Amazon, condividendo una statistica significativa: negli ultimi tre anni, le interazioni generate con l’assistente nel nostro paese hanno superato quota 40 miliardi.