Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia

Amazon potrebbe aver appena trovato il modo di rendere Alexa+ un’intelligenza artificiale più umana: facendole pronunciare di tanto in tanto una parolaccia (censurata), come accade a quasi tutti noi. La versione Plus dell’assistente virtuale si arricchisce infatti di un’opzione che permette di scegliere tra personalità diverse, ognuna caratterizzata da un proprio stile e da un diverso approccio alla conversazione con l’utente.

Cinque personalità diverse per Alexa+

Per passare dall’una all’altra è sufficiente pronunciare Alexa, cambia lo stile della tua personalità vicino a un dispositivo Echo oppure agendo sulle impostazioni dell’app mobile, eventualmente abbinandole a una voce specifica. Ognuna è il risultato della calibrazione di cinque diversi parametri: espressività (da concisa a prolissa), emotività (da riservata a entusiasta), formalità (da professionale a informale), sincerità (da diplomatica a schietta) e umorismo (da sottile arguzia a sarcasmo esplicito). Diamo uno sguardo a quelle lanciate oggi ascoltandone alcuni esempi, più avanti ne arriveranno altre.

Alexa

È la personalità di tipo standard, quella a cui tutti gli utenti sono già abituati. Impostata di default, dà vita allo scambio tipico di ogni dispositivo della linea Echo.

Brief

La personalità Brief è su misura per gli utenti che preferiscono risposte brevi e dirette. Va dritta al punto senza giri di parole.

Sweet

Chi è alla ricerca di un sostegno morale e incoraggiamento può scegliere Sweet. Ogni interazione è caratterizzata da un entusiasmo spiccato, quasi celebrativo.

Chill

Perfetta per il relax, Chill è la personalità di Alexa+ che simula una chiacchierata con un amico, all’insegna della leggerezza.

Sassy

Qui l’AI diventa senza filtri (più o meno), arguta e sarcastica. Sassy è l’opzione che di tanto in tanto introduce una parolaccia censurata nella conversazione. Amazon afferma di averla introdotta per andare incontro a una richiesta espressa dagli utenti. Non è accessibile sui dispositivi con profili Kids attivi e richiede ulteriori controlli di sicurezza nell’app.

Al momento è un’esclusiva USA

Ricordiamo che al momento Alexa+ è disponibile in esclusiva negli Stati Uniti come servizio premium proposto al prezzo mensile di 19,99 dollari. Per chi ha un abbonamento Prime è invece incluso. Al lancio nei mesi scorsi ha fatto discutere la modalità scelta per l’attivazione, ritenuta da alcuni automatica e forzata. L’azienda ha chiarito che in qualsiasi momento è possibile disabilitare la tecnologia con un semplice comando vocale. Non sappiamo quando arriverà in Italia.